Разоружили «Арсенал-2». Футбол

13 октября на южно-сахалинском стадионе «Спартак» ФК «Сахалин» принимал тульский «Арсенал-2». Это был очередной матч на первенство Футбольной национальной лиги-2 (группа 3).

Как сообщила пресс-служба профессионального спортивного клуба «Сахалин», в этой игре фортуна благоприятствовала островитянам. На 37-й минуте отличился вышедший на поле после травмы полузащитник Даниил Большунов. 1:0. Вскоре в ворота туляков был назначен одиннадцатиметровый удар. Его реализовал штатный пенальтист полузащитник Евгений Матрахов. 2:0.

Во втором тайме «Сахалин» серьезно просел в обороне. «Арсенал-2» много комбинировал, был полон желания уйти от поражения. Тренер «Сахалина» заменил потратившего много сил Даниила Большунова на полузащитника Павла Савлука. С его паса на 64-й минуте Евгений Матрахов оформил дубль. 3:0.

Но туляки не успокоились, отыграли два гола.

Итоговый счет – 3:2. Наша команда взяла реванш за поражение в гостях в августе.

Набрав 13 очков в 13 играх, «Сахалин» по-прежнему занимает 9-е место из 11 клубов. Но оторвался на 4 очка от идущей на предпоследнем месте «Калуги».

19 октября островитяне примут на своем поле ФК «Динамо-Брянск». Этот клуб занимает в турнирной таблице 3-е место с 29 очками.

Начало встречи в 14.00 на стадионе «Спартак».

Юрий ПОДЛИПЕНСКИЙ.