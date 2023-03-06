Разрушая стереотипы. Сахалинка-столяр своими руками создает уникальную мебель

Ксения Ханина по образованию педагог-психолог, работала в детском саду «Ромашка» Южно-Сахалинска. Потом три года стюардессой летала на международных рейсах авиакомпании «Сахалинские авиатрассы».

У сахалинки четверо детей – две девочки и два мальчика. Воспитывает она их одна. Старшей дочери 15 лет, а младший сын родился в 2020 году.

Весной прошлого года Ксения приобрела дачу и начала ее самостоятельно обустраивать. Тогда и поняла, что ее привлекает столярное дело.

– Во время отпуска по уходу за ребенком я многое переосмыслила, – говорит Ханина. – Да, многие считают, что с детьми времени не хватает ни на что. Но я как-то все успеваю. Сейчас младший ребенок пошел в детский сад, и стало еще проще весь день уделять заказам.

Ксения еще не знает, вернется ли она в педагогику. Больше склоняется к тому, чтобы открыть столярные курсы для детей и подростков и тем самым объединить свое любимое дело с интересом к преподаванию.

Ханины живут в частном доме в Троицком, который построил ее отец – профессиональный столяр и плотник. В домашнем интерьере много дерева. С раннего детства Ксении было интересно наблюдать за мастерством отца. Она думает, что оно передалось и ей, хотя отец и не поддерживает ее новый бизнес. Сказываются стереотипы, что столяр – не женская профессия и что нельзя работать на себя, долгими часами не выходя из гаража.

Да, мастерская Ксении находится в гараже. Зимой в нем холодно, но, создавая мебель, она так увлекается, что не замечает некомфортной температуры и пара изо рта. Конечно, ей хочется купить или арендовать помещение и нанять помощников.

Работает она в маске и очках, соблюдая технику безо­пасности. А еще следит за тем, чтобы не повредить пальцы в процессе работы.

– Сейчас у меня три-четыре заказа в месяц, – говорит Ксения. – И этого пока вполне достаточно. В основном, делаю мебель – столы, стулья, лавки. Могу беседку изготовить и что-то поменьше, например, полочку для макраме. На один заказ уходит от трех до четырех дней, максимум – неделя.

Ксения прошла курсы столярного мастерства по национальной программе «Содействие занятости».

– Случайно узнала, что у нас есть такие, – говорит мастерица. – В центре социальной зашиты увидела буклет об обучении столяров и тут же позвонила, чтобы записаться. Именно тогда поняла, что столярное дело – это не что-то большое, а изготовление по чертежам какого-то небольшого изделия: стула, стола, рамы, например. В этом отличие столяров от плотников. Они занимаются строительством домов, установкой крыш.

После обучения Ксения заключила «социальный контракт». Областные власти выделили на развитие ее дела 250 тысяч рублей. На них она купила необходимые инструменты, а недавно, когда работа стала приносить хороший доход, обновила механизмы на более качественные и современные.

Как же реагируют на ее профессию окружающие? Ксения признается: многие удивляются.

– Люди думают, что женщинам не подходит такая работа, – говорит сахалинка. – Считают, что такого не может быть. Однако в столярном деле нет ничего сложного для женщин. Деление профессий на «женские» или «мужские» надуманно. Умения и знания не зависят от пола. Если хочется и получается – бери и делай. Если не нравится и ничего не выходит – не занимайся. И все.

Однако Ксению поддерживают ее сестра и члены «Спартанского клуба», с которыми она каждое воскресенье в 7.45 бегает в городском парке. Именно эти люди верят в нее.

Заказы к Ханиной уже поступают из разных городов области. Недавно мастерица отправила в Долинск полочки для макраме.

Почему же до сих пор востребована мебель ручного производства, если в магазине можно купить все что нужно?

– Всегда будут люди, которые хотят получить мебель, созданную по их индивидуальным предпочтениям, – говорит Ксения. – К тому же, приятно осознавать, что только у тебя есть такой стол или стул, сделанные любящими руками из настоящего дерева.

Ксения рассказала, что главная сложность для островного столяра – это преобладание в продаже хвойных пород деревьев. А с ними весьма тяжело работать. Они очень мягкие, поэтому рабочий стол должен быть всегда идеально чистым, иначе даже маленькая песчинка оставит царапины. Еще нужно убирать смоляные карманы и дополнительно сушить готовое изделие. Это, правда, делает его дороже, но зато обеспечивает прочность и долговечность. Дуб и ясень в обработке полегче, так как их древесина более твердая.

Еще тяжело, что мастерице не у кого спросить совета и приходится учиться на собственном опыте. Так, например, ее первый уличный стол для беседки получился больше, чем нужно, и не вошел в дверной проход. Пришлось на месте его подпиливать. Но Ксения признается: ей очень повезло с заказчиками. Они понимающие и терпеливые. Она им благодарна за это.

– Сейчас ко мне поступил большой заказ от детского сада, в котором работала, – говорит сахалинка. – Для детей надо сделать лавочки со столами и, возможно, домик для игр. Так что я все чаще задумываюсь о собственном цехе и, вероятно, скоро он у меня появится.

Дарина ДЕРЕВЯГИНА.