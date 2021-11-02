Несанкционированную свалку на улице Украинской – возле больницы железнодорожников – недавно ликвидировали. Вывезли оттуда много чего. Но… Я почти на 100 процентов уверен, что все безобразие через некоторое время появится там вновь.

В том месте уже лет 10 стоят развалины гаражного кооператива.

Автовладельцы покинули помещения, вывезли имущество. А остовы остались. Крыш давно нет.

Бетонные опоры тоже дышат на ладан, и есть вероятность, что они обрушатся. Ну и самое главное – эти развалины провоцируют многих на то, чтобы отвезти туда старые шины, отслужившую свое мебель и прочее.

Почему бы властям не снести остатки гаражей? Если будет ровное чистое место, то и соблазна свозить туда хлам не возникнет.

Не знаю, чья зона ответственности территория с остатками гаражно-строительного кооператива. Может быть, и не города, и закон не позволяет его руководству потратить бюджетные средства на ликвидацию этой разрухи. Но не задача ли власти – найти ответственных, потребовать от них наведения порядка на примыкающей к больнице территории? Это, по-моему, закону не противоречит.

Георгий СИМОНОВ, г. Южно-Сахалинск.