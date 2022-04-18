Развалюхи приказали долго жить. На месте снесенных двухэтажек сталинского периода в Южно-Сахалинске появятся девятиэтажка, подземная автостоянка и современный сквер

На днях в областном центре сносили несколько двухэтажных зданий, которые были построены еще в начале 1950-х. Улицы Курильская и Невельская, почти самый центр города…

Некогда жилые домишки явно отслужили свое, стали ветхими и небезопасными. Недавно, например, в одном из них произошел пожар. Словом, наступило время перемен.

Что взамен? Какова судьба жильцов этих домов? На эти вопросы «Советского Сахалина» ответили в мэрии Южно-Сахалинска. Начиная с 2020 года по улице Невельской уже расселено пять аварийных домов под номерами: 27, 27а, 43, 43а и 46. В общей сложности новое жилье получили 120 горожан. Их новый адрес – многоквартирная новостройка номер 18 по улице Поповича.

В скором времени местность в районе улицы Невельской коренным образом изменится.

На месте домов 27, 27а и 26а по близрасположенной улице Курильской разместится 9-этажный жилой дом. Причем на его первых этажах планируется открыть детские дошкольные учреждения. Новый объект будет обеспечен подземной автостоянкой.

Помимо этого, в соответ­ствии с утвержденным ар­хи­тек­турно-планировочным решением, на месте снесенного дома 34 по улице Курильской появится сквер.

Владимир ЯРОСЛАВЦЕВ.