Развитие страны в условиях исторических вызовов требует консолидации общества

Депутат Государственной Думы от Сахалинской области, член парламентского комитета по обороне Георгий КАРЛОВ подвел итоги месяца в интервью нашему корреспонденту

– Георгий Александрович, как вы оцениваете итоги своей работы за апрель?

– Второй календарный месяц весны был очень насыщенным на события – это касается и так называемых региональных недель, когда мы, депутаты Госдумы, работаем в своих регионах, и повестки пленарных заседаний в парламенте.

Апрель начался как раз с региональной недели – с личного приема граждан. У моих земляков накопилось немало вопросов по графику проведения капитального ремонта многоквартирных домов. Поступившие обращения разбирали совместно с руководителем Фонда капремонта МКД Евгением Михликом, часть из них была взята в работу немедленно. Несмотря на то, что работа в Госдуме связана главным образом с законотворчеством, я прекрасно понимаю, что люди записываются на прием к своему депутату потому, что проблему свою они решали, но решить по ряду причин не смогли. И помочь им нужно обязательно.

Успешно завершен 6-й сезон проекта «Горные лыжи в школу»: более двадцати наших сахалинских педагогов прошли подготовку, сдали экзамен – и теперь могут вполне профессионально спуститься с любого склона «Горного воздуха». И главное, что свои эмоции они смогут передать ученикам! А это значит, что еще больше ребят сделают свой выбор в сторону спорта и здорового образа жизни. Меня спрашивали: будет ли проект продолжен на 7-й сезон? Обязательно!

Не могу не отметить еще одно знаковое событие региональной недели: установку символа Z, выполненного в цветах георгиевской ленты, на территории нашего армейского корпуса. Эту стелу бескорыстно изготовили сахалинские архитекторы в знак поддержки наших воинов, выполняющих боевые задачи в ходе спецоперации на Украине. Спасибо заместителю командира корпуса по военно-политической работе полковнику Дмитрию Рожкову, спасибо всем поддержавшим эту инициативу руководителям патриотических сахалинских организаций!

– На Охотном ряду в связи с происходящими в мире событиями наверняка было еще больше работы?

– Безусловно, развитие нашей страны в условиях исторических вызовов и решение задач, поставленных Президентом, требуют консолидации усилий и правительства, и нас, депутатов, и региональной власти, и общества в целом. Хочу подчеркнуть, что в числе стратегических направлений контрсанкционной политики правительство уделяет внимание развитию Дальнего Востока и Сахалинской области, что подтвердил премьер-министр Михаил Мишустин на ежегодном отчете в Государственной Думе.

На всех уровнях власти необходимо активизировать усилия в решении вопросов транспортной доступности нашего региона, обеспечения людей собственным жильем, развития островной экономики, в том числе и на Курилах, где с января этого года вступили в силу налоговые преференции для хозсубъектов.

Работы прибавилось и у депутатов. Если мы сейчас начнем подробно разбирать уже принятые за этот месяц законопроекты и те, что находятся в процессе обсуждения, то нам не хватит и нескольких часов. Поэтому остановлюсь лишь на нескольких, заслуживающих особого упоминания.

Например, еще в марте мне часто задавали вопрос о судьбе шельфовых консорциумов. Тогда я говорил, что место зарубежных компаний смогут занять отечественные операторы, и такая процедура будет подготовлена. И вот в Госдуму уже внесен законопроект о внешнем управлении иностранными компаниями, уходящими с российского рынка. Тем иностранцам, которые вопреки здравому смыслу руководствуются недружественной нам политикой, следует понимать, что Россия будет защищать стабильность своей экономики и интересы своих граждан.

Мы не должны допускать ни товарного дефицита, ни массовых сокращений сотрудников. Если компания производит товары первой необходимости или является градообразующим предприятием, то на ней лежит высокая социальная ответственность. И те зарубежные собственники или акционеры, которые не готовы ее нести, пусть передают – или продают! – свои доли российским партнерам.

– Надо понимать, что это не единственный наш «привет» гражданам и организациям из недружественных стран?

– Не единственный. Еще один новый закон запрещает российским банкам передавать органам иностранных государств, в том числе судебным, сведения о клиентах и их операциях. Думаю, в России даже самые лояльные к Западу граждане поняли, как там относятся к банковской тайне и личной информации.

Хочу также обратить внимание на принятые изменения в административный кодекс, которые определяют меры ответственности, применяемые к иностранным лицам и организациям, нарушающим закон при работе в интернете на территории Российской Федерации. Думаю, все прекрасно понимают, что интернет сегодня – это передовая информационного фронта. И государство обязано это пространство контролировать.

Кстати, если продолжать тему интернета, то, думаю, обязательно стоит отметить уже принятые нами изменения к закону «О защите прав потребителей». Думаю, многие сталкивались с тем, что их принуждают делиться своими персональными данными, чем особенно грешат онлайн-магазины.

Поставщики связи и интернета нередко в одностороннем порядке меняют условия абонентских договоров и при этом не дают возможности свободно и бесплатно отказаться от услуги. Так вот, новый закон четко регламентирует перечень таких неправомерных действий и защищает наших граждан от недобросовестных продавцов товаров или услуг.

– Георгий Александрович, а какие законопроекты, на ваш взгляд, будут полезны в первую очередь нам, жителям островного региона?

– Например, у нас на Сахалине многие родители водят детишек в частные садики и даже получают региональную субсидию, которая покрывает примерно треть расходов на дошкольное образование. Как один из авторов проекта закона, считаю, что таким семьям надо дать возможность полностью покрывать свои траты на частный детсад из средств материнского капитала.

Другая особенность нашего региона связана с необходимостью часто летать на материк семьями и проводить в самолете много часов. И сейчас мы рассматриваем законопроект о возможности бесплатно выбирать места в самолете детям в возрасте от 2 до 12 лет и инвалидам. Его принятие позволит исключить ситуации, когда дети летят отдельно от родителей, а люди с ограниченными возможностями здоровья – без сопровождающих.

В первом чтении принят законопроект, который упрощает оформление необходимых документов на строительство жилых и садовых домов на участках, полученных по программе «Дальневосточный гектар». У нас таких участков уже более десяти тысяч, и я убежден, что их будет еще больше, тем более что сам механизм предоставления земли будет значительно упрощен.

– Спасибо вам за интересную беседу!

– Вам спасибо! А в завершение хочу поздравить всех сахалинцев и курильчан с наступившей Пасхой и предстоящими первомайскими праздниками!

Записал Александр ИВАНОВ.