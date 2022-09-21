Развитие туризма на Дальнем Востоке обсудят с тревел-блогерами

22 сентября в рамках форума «ProДФО» состоится экспертная дискуссия «Нераскрытый Дальний Восток: новые перспективы», посвященная поддержке современных медиа в развитии регионального туризма. В мероприятии примут участие известные журналисты, блогеры, профессиональные путешественники и эксперты.

В фокусе обсуждения станут вопросы популяризации путешествий и развитие туристической индустрии на Дальнем Востоке. Особое внимание участники уделят роли блогов и расскажут, как цифровые медиа влияют на выбор туристических направлений, как стать успешным тревел-блогером и какие барьеры стоят на пути современных путешественников.

Вопросы обсудят и поделятся практическими советами основатель блога @uletimru, организатор авторских туров @uletim_s_nami, номинант премий на лучший тревел-блог журнала National Geographic и Glamour Ирина Полежаева, digital-евангелист и руководитель команды внешнего продвижения ВКонтакте Вячеслав Прохоров, главный редактор телеканала «Моя Планета», член Академии Российского телевидения, действительный член Русского географического общества, лауреат Государственной Премии Правительства РФ Николай Табашников, теле- и радиоведущий «Маяк» Сергей Стиллавин, ведущий телеканала «Россия24» Антон Борисов, российские путешественники, блогеры и эксперты.

В преддверии мероприятия главный редактор телеканала «Моя Планета», Член Академии Российского телевидения, действительный член Русского географического общества и лауреат Государственной Премии Правительства РФ Николай Табашников напомнил, что на Восточном экономическом форуме во Владивостоке полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев объявил о старте всероссийского конкурса «Дальний Восток. Земля Приключений». Спикер подчеркнул, что телеканал «Моя Планета» будет активно поддерживать этот проект.

«Для меня большая честь принять участие во Всероссийском туристическом форуме в Хабаровске. Уникальность регионов Дальнего Востока невозможно переоценить. Вулканы Камчатки и Курильских островов, Полюс Холода в Якутии, реки Хабаровского края… Список можно перечислять бесконечно. Эта часть нашей страны, благодаря усилиям государства и предпринимателей в области гостеприимства, становится доступнее. Хочется верить, что такая тенденция будет набирать обороты и форум в Хабаровске придаст процессу дополнительный импульс! Я желаю участникам форума интересной и плодотворной работы», – сообщил главный редактор телеканала «Моя Планета» Николай Табашников.

Секцию можно посмотреть онлайн:

На сайте форума: https://forumkhabarovsk.ru/

На Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=wPESqZfoHvc

«ProДФО» – это серия уникальных форумов, которые объединяют представителей власти, экспертов, СМИ и жителей регионов ДФО. Каждый форум посвящен актуальным для каждого региона темам: экономике, бизнесу, образованию, городской среде, поддержке молодежи, туризму.

Форум в Хабаровске пройдет 22 – 24 сентября в рамках Всероссийского туристического форума «Открой Дальний Восток!». Организаторы форума «ProДФО» – Аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, Некоммерческая организация «Фонд развития социальных инициатив» и ODBT Group.