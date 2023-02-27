Развивается отрасль – богатеет страна. Совещание по развитию дальневосточного рыбохозяйственного комплекса

Участники обсуждали итоги реализации первого этапа предоставления квот на добычу водных биоресурсов в инвестиционных целях и планы на перспективу.

В своем вступительном слове зампредседателя правительства России – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев подчеркнул, что несмотря на трудности в связи с санкционной политикой недружественных стран, отечественные биоресурсы востребованы и на внутреннем, и на внешнем рынках.

Механизм предоставления квот на добычу водных биоресурсов в обмен на инвестиции разработан и внедрен по поручению Президента РФ и работает. Заключены соглашения на строительство 64 рыбопромысловых судов, 41 судна-краболова и 27 рыбоперерабатывающих заводов. Общий объем инвестиций по договорам – на строительство судов рыбопромыслового флота, рыбоперерабатывающих заводов, судов-краболовов – превышает 293 млрд рублей.

Семь рыбопромысловых судов, четыре краболова и 25 заводов уже введены в эксплуатацию. 145 млрд рублей поступили в российский бюджет.

– Принятое президентом решение привело к системным изменениям в рыбной отрасли, – констатировал Юрий Трутнев.

Одно из ключевых положений, прозвучавших на совещании: административная нагрузка на рыбаков должна быть минимальной. Все заинтересованные ведомства должны принять меры для ее снижения, устранив излишние бюрократические процедуры.

Полпред дал поручения минсельхозу, минвостокразвития и минпромторгу проанализировать и совместно с судостроительными предприятиями представить предложения по строительству средне- и малотоннажных судов.

Заинтересованным федеральным органам исполнительной власти поручено сделать все для сохранения производственных процессов. Но этого мало, предприятия должны наращивать мощности, чтобы сильнее становилась и экономика страны в целом.

Участники совещания ознакомились с предложениями губернаторов и бизнесменов по второму этапу инвестиционных квот.

«Советский Сахалин» уделяет немало внимания проблемам рыбной отрасли в регионе, в том числе и темам, затронутым на совещании. В ноябре прошлого года была опубликована статья «Нашла ведомственная коса на инвестиционный камень». Она посвящена законопроекту о втором этапе инвестиционных квот в рыбную отрасль.

Президент Ассоциации рыбопромышленников Сахалинской области Максим Козлов отмечал, что в 2018 году были перезаключены на 15 лет договоры на доли квот, распределенные по так называемому историческому принципу. Уже через год часть квот на промысел краба была выставлена на аукцион, и квоты поменяли владельцев.

Первый этап инвестиционных квот снизил объемы добычи краба сахалинскими предприятиями с 22 до 16 тыс. тонн. «А много ли судов было построено в рыбной отрасли за последние три года? Единицы!» – констатировал Максим Козлов.

Глава региона Валерий Лимаренко в своем обращении в Госдуму обратил внимание законодателей на то, что из-за недостаточной проработки документа (законопроекта по второму этапу инвестквот. – Прим. ред.) областной бюджет рискует потерять примерно 1,7 млрд рублей ежегодных налоговых поступлений.

Владимир СЕРГЕЕВ.