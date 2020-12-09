Развивать островную территорию. Перспективные инфраструктурные проекты окажут существенное влияние на социально-экономическое положение области

В области с рабочей поездкой находились заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев и министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Они вместе с губернатором области Валерием Лимаренко ознакомились с состоянием законсервированного здания нового аэровокзального комплекса в аэропорту Южно-Сахалинска, побывали в Корсаковском порту. Юрий Трутнев провел ряд совещаний.

Порт надо приводить в порядок

В Корсакове Юрий Трутнев посетил порт и провел совещание по развитию важнейшего инфраструктурного объекта.

– Первое, что приходит в голову, когда мы говорим о развитии островной территории, – это необходимость развития портовой деятельности. Совещание проходит на территории порта в Корсакове. Этот проект имеет большое значение для Сахалинской области. Корсаковский морской торговый порт обеспечивает до 80 проц. грузопотока региона и является одним из крупнейших круглогодичных портов-операторов по перевалке всех видов сухих грузов на Дальнем Востоке. Порт производит пока сложное впечатление: он не может принимать крупнотоннажные суда, вызывает вопросы состояние портовой техники. Много чем надо заниматься, чтобы порт действительно стал современным, – отметил, открывая совещание, Юрий Трутнев.

В границы Корсаковского морского торгового порта входят два морских причала. Навигация в гавани осуществляется круглогодично, за исключением терминалов Пограничное и Озерский, где она открывается 15 мая и осуществляется до 15 декабря.

Морской порт принимает у причалов суда с осадкой до 7,5 метра. Ежегодный грузооборот составляет более 1,5 млн тонн. Стоит амбициозная задача по увеличению этого объема до 30 млн тонн – повышение в 20 раз, сообщила пресс-служба правительства области.

Проект модернизации Корсаковского порта предусматривает реконструкцию и расширение морской гавани. На этой территории должен появиться многофункциональный глубоководный хаб, включающий комплекс современных грузовых и грузопассажирского терминалов. Проект учитывает также перспективный грузопоток после появления мостового перехода Селихино – Ныш через пролив Невельского.

По мнению Юрия Трутнева, проводить модернизацию порта необходимо с привлечением частных инвестиций. Государство со своей стороны должно оказывать помощь в развитии инфраструктуры, приведении в порядок государственной собственности – технических сооружений.

Реконструкция и модернизация порта предполагает поэтапное развитие проекта. К концу года планируется завершить разработку технико-экономического обоснования.

На совещании оценивалась перспектива включения Корсаковского порта в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.

– Для этого надо подготовить проект. Но понятно, что Корсаковский морской торговый порт – основной для Сахалина, и мы никак не обойдем Корсаков на трассе Северного морского пути. А сейчас мы достаточно интенсивно начали работу по созданию инфраструктуры Севморпути. Одна из существенных задач, которую надо решить, чтобы этот путь состоялся, – безопасность судов, возможность проведения аварийно-спасательных работ, связь. Точка, где суда смогут отстаиваться в любую погоду, для нас имеет принципиальное значение. Это делает Северный морской путь безопаснее, а значит, и привлекательнее для транзитных судов, – сказал Юрий Трутнев.

На совещании также зашла речь о содействии инвесторам с помощью режима свободного порта. Как проинформировал исполняющий обязанности генерального директора Корпорации развития Дальнего Востока Николай Запрягаев, на территории области свои проекты реализуют 48 резидентов. Привлечено 29,8 миллиарда рублей инвестиций, создано более 2 тысяч рабочих мест.

В Корсаковском морском торговом порту с марта 2017 года реализуется два проекта в рамках соглашения об осуществлении деятельности в качестве резидента свободного порта на общую сумму инвестиций почти в 270 млн рублей. Первый – по приобретению двух вилочных погрузчиков для развития транспортных услуг – реализован. Второй – предполагает модернизацию и техническое перевооружение кранового оборудования северного и южного погрузочных районов порта.

Перспективные проекты

Юрий Трутнев провел совещание по перспективным инфраструктурным проектам Сахалинской области и развитию Южно-Сахалинска.

В повестку вошли вопросы привлечения инвестиций в островной регион, модернизации и строительства социальной инфраструктуры центров экономического роста, развития архитектурного облика областного центра.

– В регионе реализуется 93 проекта, которым оказываются меры государственной поддержки. Объем инвестиций по соглашениям составляет более 191 млрд рублей. Планируется создать 7,5 тыс. рабочих мест. В настоящий момент в эксплуатацию введено 15 проектов. Всеми инвесторами в экономику региона фактически вложено 105 млрд рублей инвестиций, создано более 3 тыс. рабочих мест, – отметил Юрий Трутнев.

Областное правительство представило наиболее значимые инвестиционные проекты, которые окажут существенное влияние на социально-экономическое развитие региона.

По словам зампреда Антона Зайцева, до 2025 года на островах планируется реализовать 43 проекта с объемом инвестиций 558,3 млрд рублей, из них – 441 млрд рублей – частные. Благодаря этому будет создано более 11 тыс. новых рабочих мест.

Среди ключевых транспортных проектов назывались создание транспортно-логистического узла в Корсаковском порту, модернизация Шахтерского порта и возведение угольного конвейера в Углегорском районе, строительство новой морской гавани в центральной части острова и аэровокзального комплекса в Южно-Сахалинске. Среди промышленных проектов были представлены строительство завода по производству СПГ мощностью 42 тыс. тонн, пяти рыбоводных заводов и морозильного траулера, формирование лесоперерабатывающего индустриального парка.

Были отмечены и проекты, направленные на формирование комфортной городской среды. В их числе – проекты компании «ПИК» по строительству 800 кв. м жилья, создание хирургического комплекса и образовательного квартала в Южно-Сахалинске, формирование кампуса Сахалинского государственного университета, проекты «Газпрома» по строительству трех спортивных комплексов и жилого района.

Важными туристическими проектами определено строительство семи гостиничных комплексов на 969 номеров в ТОР «Горный воздух», создание туристско-рекреационных кластеров «Архипелаг Онекотан», «Итуруп Резорт», «Лагуна Буссе». Также обсуждались инвестпроекты по развитию инженерной инфраструктуры и в сфере «зеленой» энергетики.

До начала совещания вице-премьер с главой региона совершили облет территории для осмотра площадки, на которой предполагается размещение мультимодального хаба.

– Мы получили от минобороны России большой земельный участок. Планируем там строительство. Были осмотрены промышленные зоны, мы их предложили инвесторам для реализации проектов по домостроению, под агропромышленные площадки, для формирования индустриальных парков. Фактически мы подготовили масштабную инвестиционную программу, чтобы показать, какие существуют планы по развитию несырьевой экономики, – пояснил губернатор области Валерий Лимаренко.

– Есть, что совершенствовать с точки зрения эффективности, с точки зрения соотношения частных и государственных вложений, но, мне кажется, работа по привлечению инвестиций в области идет достаточно активно, – подвел итоги обсуждения вопроса Юрий Трутнев.

Рассматривалось выполнение плана модернизации и строительства социальной инфраструктуры центров экономического роста Сахалинской области. Объем финансирования мероприятий этого плана за период 2018 – 2022 годов составляет 85,7 млрд рублей, из них 36,1 млрд рублей – средства федерального бюджета, предоставляемые минвостокразвития России по линии «Единой субсидии», и 48,5 млрд рублей – средства консолидированного бюджета. Средства идут на ремонт и строительство школ, больниц, спортивных объектов, дорог, модернизацию инженерной инфраструктуры, закупку оборудования для медицинских и образовательных учреждений.

Как доложил председатель сахалинского правительства Алексей Белик, в 2020 году идет реализация 76 мероприятий. Общий объем финансирования на 2020 год составляет 18,9 млрд рублей, включая 4,9 млрд рублей средств федерального бюджета и 14 млрд рублей консолидированного бюджета. В течение года были запланированы ремонт, реконструкция и строительство 36 объектов. На начало декабря завершены работы по 21 объекту, в том числе построено 10 жилых домов в пяти муниципальных образованиях области. До конца текущего года будет введено в эксплуатацию еще 15 объектов, включая 17 жилых домов общей площадью 28,3 тыс. кв. м в шести муниципальных образованиях.

Обсуждалось развитие архитектурного облика региональной столицы.

На средства бюджетов всех уровней в Южно-Сахалинске ведется активное строительство школ. Уже возведено здание образовательного учреждения в районе «Новое Дальнее». По поручению президента РФ о ликвидации второй смены построено несколько дополнительных корпусов для школ № 6, № 26, гимназии № 1. В рамках национального проекта «Образование» заключен госконтракт на возведение дополнительного корпуса школы № 30 в Луговом.

Реализуется ряд проектов для обновления архитектурного облика областной столицы. Так, продолжает создаваться так называемая олимпийская деревня. Уже построены лыжероллерная трасса, трамплины для прыжков на лыжах, универсальный спортзал «Гидрострой», два ледовых дворца, биатлонный комплекс, волейбольный центр.

Ведется строительство легкоатлетического манежа. При поддержке ПАО «Газпром» в эксплуатацию до конца 2024 года будут сданы объекты для проведения международных соревнований: центр водных видов спорта и универсальный спортзал.

Виктор ПРОХОРОВ.