Реабилитация – это жизнь. Более миллиарда рублей в уходящем году направлено на развитие материально-технической базы островного здравоохранения

В медицинских учреждениях региона появились образцы новой специализированной аппаратуры и расход­ные материалы, кислородные станции, системы цифровой рентгенографии, эндоскопические комплексы, реанимационное и лабораторное оборудование, медицинская мебель.

Парк медицинских учреждений пополнился почти сотней автомобилей. Четверть из них – это оснащенные современным оборудованием машины скорой помощи – «Газели» Горьковского автозавода, а также «Патриот» и «Санитарный» Ульяновского автозавода.

В Тымовском городском округе создается центр современной медицинской диагностики для жителей северных районов Сахалина. Для него приобретена современная аппаратура для гастро- и колоноскопии, лучевых и ультразвуковых обследований, компьютерной томографии и проведения различных процедур. Есть в распоряжении тымовских врачей и магниторезонансный томограф.

Перед Новым годом хорошие новости пришли из Холмска. Здесь в рамках национального проекта «Здравоохранение» пациентам центральной районной больницы, перенесшим инфаркты и инсульты, стали проводить высокотехнологичную реабилитацию. В этом докторам помогают современные устройства, восстанавливающие здоровье больных с тяжелыми неврологическими патологиями и тяжелыми травмами. К примеру, система подвеса с дорожкой или аппараты для тренировки сердечно-сосудистой системы и улучшения подвижности конечностей.

Для нейромышечной реабилитации предусмотрена роботизированная система HUBER 360 MD. По словам заведующей неврологическим отделением первичного сосудистого отделения ЦРБ Елены Тищенко, эта платформа универсальна и незаменима для реабилитации и укрепления различных участков тела, а также для диагностики проблемных зон. С помощью тестов врачи оценивают равновесие, координацию, силу, походку пациентов и другие параметры здоровья.

В этом же году в отделении сосудистого центра появилось 18 функциональных кроватей, 19 мобильных кресел, велотренажер и специальный аппарат для работы с мелкой моторикой. Врачи и пациенты отмечают результативность таких тренировок. Примечательно, что профильное отделение этой больницы работает уже как межмуниципальный реабилитационный центр и для жителей Углегорска, Невельска и Томари.

Кстати, медики Поронайска в рамках национального проекта «Здравоохранение» тоже получили новое оборудование, позволяющее внедрять новые, ранее недоступные методики реабилитации пациентов. Курс на модернизацию медицинской помощи населению продлится и в новом году.

Людмила Николаева.