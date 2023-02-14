Реальное лишение свободы на родном острове. Осужденный экс-депутат облдумы отбывает наказание на Сахалине

Речь об известном рыбопромышленнике, имевшем мандат парламентария, Дмитрии Пашове. Как стало известно, местом отсидки для него стала южно-сахалинская исправительная колония № 1.

Прошлым летом суд во Владивостоке вынес ему приговор: 4,5 года реального лишения свободы плюс штраф в размере 1 миллион рублей. Пашов был арестован в феврале 2021 года в Хабаровске, куда его пригласили дать показания в качестве свидетеля по уголовным делам, где фигурировал Олег Кан – персона, хорошо известная в рыбопромышленных кругах, собственник трех крупных предприятий нашей области.

В итоге тогдашний парламентарий из свидетеля стал обвиняемым – у следствия появились основания считать, что он был соучастником контрабанды 3391 тонны живого краба стоимостью 2,6 млрд рублей из России в страны Юго-Восточной Азии, а также уклонялся от уплаты таможенных платежей в размере 9,2 млн рублей.

Как установлено, вдохновителем этих махинаций стал Олег Кан. По нелегальной схеме краба вывозили за границу с 2014 по 2019 годы. Ценный груз декларировали по одной цене, отгружали по другой. Разница приходила на счета компаний, зарегистрированных в оффшоре, потом ее делили.

После оглашения приговора защита Дмитрия Пашова подавала апелляцию, но после изучения дела, в конце прошлого года, вышестоящая инстанция пришла к выводу, что приговор вынесен правильно. На период рассмотрения обращения адвокатов Пашов находился на материке, а после поехал отбывать наказание на Сахалин.

Григорий РОСТОВЦЕВ.

Справка

Дмитрий Пашов по итогам 2019 года оказался самым обеспеченным среди депутатов областной думы. Согласно размещенной на ее сайте декларации, на своем основном рабочем месте, в компании «Монерон», он заработал 6,2 млрд рублей – в 610 раз больше показателя 2018 года, составлявшем 10,1 млн рублей.