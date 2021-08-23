Редкие издания. Дар читателей

Уникальными книжными изданиями прошлых лет пополнился фонд областной универсальной научной библиотеки. Их передали в дар читатели из личных архивов.

Как рассказала главный хранитель фондов библиотеки Марина Волкова, печатные издания пополнят фонд особо ценных и редких до­кументов. Книга «Histoire Abregee dela Litterature Francaise», изданная в 1911 году в Риге, будет передана в редкий фонд Информационного центра международного сотрудничества.

Коллекцию «Издания военных лет 1941 – 1945 годов» пополнит русский современный еженедельный иллюстрированный журнал по театру и смежным искусствам «Театральная неделя», выпущенный государственным издательством «Искусство» в 1941 году.

Журнал выходил в Москве с 31 июля 1940 года по 30 июня 1941 года вместо ранее издававшейся «Декады московских зрелищ». В нем печатались хроника текущей театральной жизни, информация о премьерах, заметки об отдельных постановках, биографические заметки, репертуар московских театров, кино и концертных организаций за неделю.

Юлия КАЛИНИНА.