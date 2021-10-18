Редкие серокрылые чайки погостили на Кунашире. Заповедник «Курильский» принял участие в ежегодном международном учете птиц

Сотрудники заповедника «Курильский» провели орнитологические учеты на Кунашире в рамках международной акции «Евразийский учет птиц» под эгидой Международного союза охраны птиц «BirdLifeInternational» при поддержке российского координатора – некоммерческого партнерства «Птицы и Люди» (г. Москва).

Недалеко от населенных пунктов (Южно-Курильск, Отрада и Горячий пляж), а также в поймах рек Серебрянка и Петровка было пройдено 7,5 км маршрутов и учтено 2756 птиц 25-ти видов.

В прибрежной зоне Южно-Курильской бухты среди многочисленных стай чаек были замечены несколько особей серокрылой чайки. Это редкий для Курильских островов вид. Гнездование этой чайки на территории России массово отмечается лишь на Командорских островах. Ее основной ареал обитания – от западного побережья Аляски до побережья штата Вашингтон. На Курилах и Сахалине эти чайки отмечались в небольших количествах в период летних и осенних кочевок и на зимовке. Серокрылые чайки включены в Красную книгу Сахалинской области и в приложение 3 к Красной книге РФ как вид, нуждающийся в особом внимании.

Из семи встреченных видов чаек (чернохвостая, тихоокеанская, озерная, моевка, восточносибирская, сизая, серокрылая) рекордсменом по численности оказалась чернохвостая чайка – 1148 особей.

Также на побережье Тихого океана были встречены: японский и берингов бакланы, морские утки каменушки, восточная черная и большеклювая вороны, камчатская трясогузка. Интересной была встреча одиночной большой горлицы, которая кормилась на побережье. Это довольно поздняя встреча – большинство горлиц уже улетело на юг, кроме того, побережье океана – очень нехарактерное место для этих лесных птиц. На морском побережье был встречен и крупный красивый хищник – орлан-белохвост.

В числе редких для Кунашира птиц отмечен небольшой сокол-дербник, который охотился в пойме реки Петровка. В поймах рек над лугами кружились и другие хищные птицы: несколько черных коршунов и японский канюк. В траве и вдоль дорог отмечались полевые жаворонки, камышовые овсянки и полевые воробьи. На сырых и заболоченных участках лугов были замечены несколько чирков-свистунков, хохлатая чернеть и японский бекас.

Интересным является подсчет гольцового конька (представителя воробьиных), находящегося в это время на осеннем пролете, – встречено 89 особей.

(Пресс-служба заповедника «Курильский»).

Справка

Евразийский учет птиц проводится ежегодно уже в 29-й раз. В мероприятии принимают участие наблюдатели из разных стран, гео­графия охватывает территорию от Атлантического до Тихого океана. В 2021 году в акции участвовало 33 страны, было учтено примерно 7 миллионов птиц. Россия – один из ведущих участников акции. В 2020-м наша страна была на первом месте по числу наблюдателей, в этом году заняла второе место (наблюдателями стали 5 327 человек), уступив пальму первенства Венгрии, где количество наблюдателей составило 5 415 человек.

В этом году учетчики в России встретили 191 945 птиц. Сахалинская область по количеству встреченных птиц – на 13-м месте. Всего в акции принял участие 61 российский регион.

Международные орнитологические учеты важны не только для подсчета численности разных видов орнитофауны. Они важны с точки зрения привлечения внимания к проблемам перелетных птиц, являются частью глобального мониторинга.

В результате человеческой деятельности, освоения территорий исчезают привычные места кормления и отдыха пернатых, где птицы останавливаются во время пролетов, что может стать причиной сокращения видового разнообразия.