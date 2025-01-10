Редкостно мощный и огромный циклон покидает наши широты. О погоде на выходных

Что за стихийная напасть испортила погоду в островном регионе, и не продолжит ли она свою вредоносную деятельность в предстоящие выходные?

В региональном управлении гидрометеослужбы успокоили: погода нормализуется. Но это не повод расслабляться, потому что ближе к концу следующей рабочей недели возможен визит другой атмосферной воронки.

Но обо всём по порядку. Всё началось с того, что из теплых широт, из Тихого океана, через Южные Курилы к нам пожаловал очень глубокий и «размашистый» циклон. Сахалинские метеорологи отмечают, что подобные атмосферные монстры в это время года в наших широтах – гости редкие. Воронка принесла с собой огромные массы теплого воздуха, спровоцировала дожди на Курильских островах. В Курильске, например, выпало 15 миллиметров дождя.

Циклон оказался еще и малоподвижным, поэтому довольно долго оказывал влияние на острова. Продвинулся вдоль восточного побережья Сахалина на север, затем описал дугу и отправился на юг через Хоккайдо и дальше, в океан. Во время такого маневра он продолжал нагнетать тёплый воздух от еще не остывшего Охотского моря. Отсюда заметное потепление, обильные осадки в виде мокрого, смешанного с дождём снега.

Шествие циклона сопровождалось еще и сильным волнением на море, штормовой погодой. Местами зарегистрированы волны высотой до 6 метров! Соответственно, приходилось приостанавливать работу паромной переправы. У Охотского Корсаковского района волны существенно повредили благоустроенную набережную, подмыло автодорогу.

Такую атмосферную воронку мог бы «отфутболить» мощный сибирский антициклон, но его энергии не хватило, он защитил от удара стихии лишь Приморье.

Что дальше? В предстоящие субботу и воскресенье погода постепенно нормализуется, вернется к своей сезонной норме. Ветер поменяется с восточного на западный. Заметно похолодает, прекратятся снегопады. На погоду Сахалина окажет влияние барический гребень с запада. Образно говоря, это одно из «щупалец» сибирского антициклона. В такой зоне повышенное атмосферное давление.

В северных районах ночью температура будет держаться в пределах -12…-17°, в долинах центральных районов -22…-27°, а днём -6…-11°. На юге острова: -10…-15°, в долинах до -20°, а днём -3…-8°.

На Курильских островах в выходные временами возможен небольшой снег, порывистый ветер, температура -1…-6°.

В областном центре ночью 11 января временами небольшой снег, температура воздуха -11…-13°; днем без осадков, максимальная температура воздуха -3…-5°.

В воскресенье 12 января существенных осадков не ожидается, температура ночью –18…-20°, днем -3…-5°.

Ближе к концу следующей рабочей недели вдоль гряды Курильских островов со стороны Тихого океана может смещаться следующий циклон, который может подпортить погоду сначала на юге, затем на севере гряды. А затем, уходя в Охотское море, циклон заденет северные районы Сахалина. Это выразится в виде снега, на восточном побережье – метели и усиления ветра. На юге острова возможны небольшой и умеренный снег и порывистый ветер на побережьях.

К слову

За сутки 9 января и ночь на 10 января в Южно-Сахалинске выпало 27 миллиметров осадков, это 48% месячной нормы. В планировочном районе Новоалександровск и того больше – 60% нормы. Корсаков на втором месте по количеству осадков, здесь их 17 миллиметров или 45% месячной нормы.

Семён РЕЧКИН.

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