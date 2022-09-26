Референдум по вхождению ЛНР в состав России признан состоявшимся, так как в нем проголосовали более 50% избирателей, сообщает ЦИК России. Явка избирателей в ЛНР по итогам трёх дней голосования составила 76,09%, сообщили в ЦИК республики.

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