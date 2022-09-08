Рефрен роста демографии. На Сахалине побывал преемник Владимира Жириновского

Депутат Госдумы и новый лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий, сменивший на этом посту харизматичного Владимира Жириновского, посетил нашу область.

Вместе с ним приехала делегация депутатов из фракции ЛДПР (Слуцкий возглавляет ее с 18 мая с. г.) и думского комитета по международным делам, которым гость также руководит.

Программа его пребывания была достаточно обширной – совхоз «Тепличный», музейно-мемориальный комплекс «Победа», СахГУ, общение с участниками боевых действий на Украине, а также с ветеранами Афганистана и Чечни. С ними он достаточно подробно обсуждал международное положение, разъяснил им тонкости недавно принятого закона, по которому все побывавшие на специальной военной операции получают статус ветеранов боевых действий со всеми соответствующими льготами и социальными выплатами.

Рефреном звучала мысль о том, что жители Сахалина должны пользоваться преимуществами географического положения острова. В частности, на встрече со студентами СахГУ преемник Жириновского много внимания уделил перспективам развития нашего региона и всего Дальнего Востока.

Основная идея – привлечь сюда людей. Резерв для этого – соотечественники, живущие сейчас на территории бывшего Союза, особенно в странах Балтии. Это поспособствует тому, что население Дальнего Востока за 20 лет вырастет примерно в 4 – 5 раз.

Ряд озвученных депутатом мер можно было бы поддержать, но некоторые предложения наверняка вызовут неоднозначную оценку. Это, в частности, идея слияния некоторых субъектов федерации, которую озвучивал еще Владимир Жириновский. Он говорил, что некоторые регионы имеют большую территорию и небольшое население, поэтому малоэффективны и должны быть присоединены к другим.

В этом гость из Москвы продолжает линию Жириновского. Так же хорошо, как и его предшественник, он умеет завладеть вниманием аудитории. Общался со студентами практически без микрофона – голос у него поставлен, как у генерала. Поначалу даже показалось, что за плечами у нынешнего лидера ЛДПР военная карьера. Но впечатление оказалось обманчивым – по образованию парламентарий экономист, окончил столичный экономико-статистический институт. Доктор экономических наук.

А еще гостивший у нас депутат в своем умении расположить к себе аудиторию схож со своим однофамильцем Игорем Слуцким – московским композитором и исполнителем, участником проекта «Советского Сахалина» «Воспетые острова». Недавно Слуцкий-музыкант выступал в областном центре на гала-концерте участников нашего проекта, а потом поехал в большое концертное турне по Сахалину и Курилам.

Антон СМОЛЯКОВ.