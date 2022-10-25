Регион-65 претендует на лидерство во всероссийском марафоне по избавлению от аварийного жилья

Тем не менее, на прямую линию губернатора, проходившую в середине октября, жители обращались и с вопросами по этой теме.

— Я проживаю Корсакове. По программе переселения из ветхого жилья получила квартиру по ул. Калинина, д. 20. Квартира в плесени и часть пола, окна ПВХ не открываются. Неоднократно обращалась в администрацию и УК, но никаких мер не принято. Прошу помочь. Я пенсионер, возможности исправить дефекты застройщика у меня нет.

— Проживаю в аварийном доме в Охе. Срок расселения 2024 год. Возможно ли получить денежное возмещение раньше срока расселения дома?

— Дождутся ли переселения жильцы аварийных домов в Северокурильске?

На каждый из поступивших вопросов последовала реакция главы региона Валерия Лимаренко. В корсаковском случае мэр и министр строительства региона получили поручение в срочном порядке побывать по указанному адресу и принять меры. Автору охинского обращения дано разъяснение: возможность получить денежное возмещение есть. Для этого необходимо заказать отчет по определению рыночной стоимости квартиры и обратиться с ним в местную администрацию.

На Парамушире недавно возобновилось строительство двух жилых домов на 18 и 29 квартир. Пауза объясняется тем, что пришлось менять подрядную организацию и перезаключать контракт. Прежний подрядчик покинул Парамушир, бросив незавершенные дома и ряд социальных объектов. Тем не менее, заверил губернатор, все «незавершенки» должны сдать в 2023 году.

На той же прямой линии прозвучала информация о ходе дел в Смирныховском районе.

В июне 2023 года 100 семей смирныховцев должны получить ключи от новых квартир, плюс еще 120 отпразднуют новоселье в декабре 2023 года. Новые дома для собственников ветхого фонда возводят в Смирных — подрядчики строят четыре здания: три дома 60-квартирные, четвертый — на 40 квартир. Два дома сдадут уже в декабре 2022 года, причем застройщик выполнит благоустройство…

«Советский Сахалин» следит за ситуацией. В декабре прошлого года в Южно-Сахалинске прошло совещание с участием гендиректора федерального Фонда содействия реформированию ЖКХ Константина Цицина и председателя регионального правительства Алексея Белика. Помимо прочего, обсудили итоги расселения аварийного жилфонда. Констатировали: Сахалинская область первой в стране завершила переселение граждан из зданий, признанных аварийными до 1 января 2017 года. Прозвучала и знаковая цифра: в ближайшие годы на островах новоселами станут 28,9 тысячи человек.

Константин Цицин подчеркнул, что реализация программы переселения идет успешно и что в регионе никаких особых рисков нет.

Алексей Белик перечислил слагаемые успеха: системный подход, комплексное обеспечение строительных площадок необходимой инженерной инфраструктурой,

своевременное заключение контрактов на возведение жилья и четкое взаимодействие всех участников процесса.

Сахалинская область получила более 6 млрд рублей из федерального бюджета на расселение аварийного жилья. Из них 2,2 миллиарда рублей региону перевели ранее.

Еще 4 миллиарда перечислили в качестве аванса. Чтобы получить оставшиеся средства, главы районов должны оперативно заключить контракты на расселение жителей из аварийных домов.

Общий объем одобренной компенсационной поддержки для Сахалинской области по решению правительства РФ составил 11 млрд рублей на два года.

— Федеральную поддержку направим на расселение людей во всех районах Сахалинской области. Планируем обеспечить комфортными квартирами около 400 семей. Программа расселения аварийного жилья предусматривает различные механизмы: выплата гражданам возмещения за изымаемые жилые помещения, строительство многоквартирных домов и приобретение квартир на вторичном рынке, — сообщил Валерий Лимаренко.

Владимир СЛАВИН.

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