Региональная программа детского социального туризма набирает обороты

Все самые свежие новости на эту тему журналисту «Советского Сахалина» сообщили в региональном министерстве туризма.

С чего всё начиналось?

С нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», нацеленного на развитие школьного туризма в стране. Сахалинская область тогда стала первым участвующим в нём дальневосточным регионом, получила грантовые средства и приступила к работе.

В 2021 году стартовала своя собственная региональная программа, и с тех пор сахалинские дети путешествуют по родному краю благодаря финансированию из областного бюджета.

В этом году акцент сделан на поездках школьников из наиболее отдалённых муниципалитетов. Например, в областном центре уже побывали ребята из Охинского, Углегорского районов… Но главная цель – охватить школы всех муниципалитетов региона.

Хотя с Курилами сложнее – ранее был такой опыт, когда дети с Курильских островов из-за непогоды «зависали» на неделю на Сахалине. Есть сложности с логистикой, но вопросы прорабатываются.

Кто сопровождает детей в поездках?

Представители туроператоров и школ – в среднем на 10 детей приходится один сопровождающий. Экскурсионная программа для ребят из ближних районов составляется в формате программы выходного дня. Школьников, как правило, привозят автобусами. Из отдалённых районов – поездом, также с сопровождающими. Утром ребята приезжают, вечером уезжают домой. Из Охи дети прилетают самолётом.

Особенно важная составляющая экскурсий – питание. Оно бесплатно и для детей, и для взрослых. Обычно все обедают в кафе, а при посещении аквапарка «Аква Сити» там и питаются. Эта миссия возложена на тур­операторов, полноценное питание детей – обязательный пункт программы. Бесплатны и развлечения.

Экскурсии организуют во время учебного года либо летом по линии детских лагерей – централизованно, по спискам… Экскурсия – подарок для всех школьников, не только для отличников или активистов. Ведь многие ребята из отдалённых районов никогда не бывали в Южно-Сахалинске. Важно, чтобы они путешествовали, расширяли кругозор, круг общения, побывали в музеях, аквапарке, на СТК «Горный воздух», в других интересных местах. Всё это оставляет незабываемые впечатления, эмоции. Плюс к тому – экскурсии на предприятия могут повлиять на выбор профессии.

Свёрстаны ли планы на следующий год?

Детали прорабатываются, но уже сейчас можно определённо говорить, что в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне будут экскурсии с патриотической составляющей. Например, на реконструкцию сражений в Смирныховском районе.

А ещё «зимние» группы школьников-экскурсантов побывают на IV молодёжных российско-китайских Играх, смогут наблюдать яркие выступления спортсменов и поболеть за своих кумиров. Игры пройдут в Южно-Сахалинске 8 – 14 января 2025 года. Заодно представится отличная возможность познакомиться с уникальным горнолыжным курортом, СТК «Горный воздух», ведь именно там и будут разворачиваться основные спортивные события. Областной центр – главная локация.

Какие экскурсии особенно популярны у ребят? У младших школьников – развлекательные мероприятия, у ребят постарше – связанные с профориентацией. Малыши могут печь булочки или разрисовывать шопперы – модные нынче сумки для покупок, а старшие тем временем будут знакомиться с профессиями в современном животноводческом хозяйстве ГринАгро. Но всем без исключения нравится посещение самого большого на Дальнем Востоке аквапарка.

Аналогов ему пока в области нет. Здесь ведь можно и повеселиться, и вкусно покушать, и получить отличные эмоции. Главный план на следующий год – чтобы интересностей было ещё больше и организация была ещё лучше. Количество экскурсантов планировать сложно, но их будет точно не меньше, чем в нынешнем году.

На новогодних каникулах экскурсионный процесс поставят на паузу, поскольку школьники отдыхают, а после каникул добро пожаловать на Игры! Региональное министерство образования контролирует, чтобы всё шло гладко. Например, старшеклассники не должны отвлекаться в период подготовки к ЕГЭ, ну и так далее.

Куда родителям нужно обращаться с вопросами о предстоящих экскурсиях?

В школу. Вся информация от туроператоров, министерства образования поступает туда. Выездные экскурсии рассчитаны на учащихся 4 – 11-х классов.

– Мы работаем одной большой региональной командой, чтобы наши сахалинские дети получили интересный праздник и новые знания, – говорит министр туризма региона Артём Лазарев.

Николай ПИТЕРСКИЙ.

Справка

С начала года по программе детского социального туризма на экскурсиях побывало уже более 44 тыс. сахалинских школьников. В числе туристических объектов для детей – оленья ферма Rose Agro, служба спасения «Система-112», водородный полигон, компания «Тезона», кинологический центр, батальон ППС, аквапарк «Аква Сити», СТК «Горный воздух» и другие. В программу входят также интересные мастер-классы, познавательные и увлекательные игры.