Региональное агентство лесного и охотничьего хозяйство возглавил Роман Остапенко

Новый руководитель ведомства родился в Южно-Сахалинске 22 января 1979 года. Окончил несколько вузов: академию государственной противопожарной службы МЧС России по специальности «Государственное и муниципальное управление», Дальневосточный юридический институт МВД России по специальности «Правоохранительная деятельность», а также Иркутскую высшую школу МВД России Восточно-Сибирского института МВД по специальности «Пожарная безопасность».

В 2021 году защитил диплом Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

Имеет более чем 20-летний управленческий опыт по основному профилю. Прошел трудовой путь от заместителя начальника пожарной части № 1 управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Южно-Сахалинска до заместителя начальника главного управления иинистерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Сахалинской области.

В последние годы занимал должность руководителя областного казенного учреждения «Управление противопожарной службы Сахалинской области».

Главные задачи, поставленные губернатором перед новым главой областного агентства лесного и охотничьего хозяйства, это защита от пожаров, лесовосстановление и забота о природе, сообщает пресс-служба регионального правительства.