Региональной власти поручено тесно взаимодействовать с военными и лично подключаться к решению проблем мобилизованных сахалинцев

На заседании регионального правительства, прошедшем сегодня, шла речь об этом.

– Родные и близкие проводили на службу первых мобилизованных сахалинцев и курильчан. Это настоящие патриоты страны, защитники Отечества, полностью экипированные и силами командования, и нашими, – подчеркнул губернатор Валерий Лимаренко. – Мы продолжим создавать для призывников все необходимые условия. Обеспечивать комфорт в быту, качественное питание и обмундирование. Особо подчеркну, сейчас все власти должны работать на обороноспособность страны, обеспечивая защитникам родины комфорт и надежный тыл.

Губернатор напомнил, что ни одно обращение в региональную комиссию по вопросам мобилизации (сейчас ее возглавляет председатель общественной палаты Сахалина и Курил Владимир Иконников) не должно остаться без внимания. Если компетенции комиссии будет недостаточно, Валерий Лимаренко лично встретится с мобилизованными или их родственниками.

Не менее важная задача стоит перед министерством цифрового и технологического развития – помочь военкоматам с современными цифровыми системами управления. Это поможет ускорить процесс и не допускать ошибок. В частности таких, когда в списки мобилизованных попадают люди с серьезными заболеваниями. К решению этих вопросов подключилось областное министерство здравоохранения. Его главу Владимира Кузнецова губернатор поблагодарил за то, что проблемам получивших повестки островитян сразу стали уделять особое внимание.

– Считаю, нужно заблаговременно провести обследование людей, которые стоят у врачей на учете и могут пополнить ряды резервистов, – отметил Лимаренко. – У нас не должно быть случаев, когда мобилизуют тех, кто не должен служить по состоянию здоровья.

В зоне пристального внимания областных властей также вопросы обустройства мест временного размещения надевших военную форму сахалинцев и курильчан. На прошлой неделе в составе общественной комиссии глава региона лично посетил воинскую часть в Аниве, а также два полигона на территории Анивского района. Там он пообщался с бойцами, проверил качество питания, условия быта и занятий.

По его поручению к решению бытовых вопросов привлекли строительные компании. Работы провели за несколько дней. Губернатор отметил, что при необходимости на улучшение условий проживания выделят дополнительные силы. К этому стоит добавить, что региональное правительство при поддержке бизнес-сообщества закупило для земляков одежду, обувь, спальные мешки, гигиенические средства. Помогла с решением организационно-бытовых вопросов анивский мэр Светлана Швец, за это в ее адрес прозвучала благодарность.

– Все эти вопросы должны быть сейчас на первом месте. На втором – все остальные, и работу по ним никто не отменял, – подчеркнул Валерий Лимаренко.

Сергей Рябов.