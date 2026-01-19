Региональный кадровый центр помог сотням ветеранов СВО найти работу

120 соискателей прошли бесплатное обучение, в том числе по нацпроекту «Кадры».

Чаще всего ветераны спецоперации и члены их семей устраивались водителями, слесарями, монтажниками. Также они находили себя в сферах ЖКХ, логистики и благоустройства.

Среди наиболее популярных программ обучения — водитель автомобиля, оператор котельной, водитель погрузчика, оператор БПЛА, охранник, учитель ОБЖ.

– Для нас важно не просто помочь им с трудоустройством, а выстроить понятный и устойчивый маршрут возвращения к мирной жизни. Мы работаем с каждым воином индивидуально: учитываем опыт, состояние здоровья, интересы и запросы семьи, – говорит директор кадрового центра региона Елена Савельева. – Наша задача — дать человеку уверенность и реальные инструменты для профессионального роста.

В прошлом году около 290 участникам СВО и членам их семей помогли найти работу.

На всех этапах — от профориентации и подбора вакансий до составления резюме и подготовки к собеседованию – их сопровождают карьерные консультанты.

В 16 мужских клубах, созданных на базе кадровых центров, ветераны СВО получают информацию о мерах поддержки, возможностях обучения и карьерного развития, а также имеют возможность пообщаться с теми, кто уже прошёл путь трудоустройства.

Роман Макаров во время службы в зоне СВО получил ранение и после демобилизации при поддержке специалистов центра нашёл работу по своей профессии – фельдшером.

– Я очень рад, что продолжаю работать в сфере, где могу применять свои знания, — отметил герой.