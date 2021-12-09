Региональный министр строительства убедился в справедливости претензий новоселов

На прямую линию губернатора обратилась жительница нового дома в Тымовском по ул. Торговая, 10а. Этим летом она получила квартиру по программе расселения аварийного жилья, но, по утверждению тымовчанки, застройщик допустил ряд недочетов.

По поручению Валерия Лимаренко министр строительства региона Алексей Колеватых выехал в район и вместе с вице-мэром, представителями застройщика и управляющей компании побывал в этом доме.

– Я убедился, что допущены ошибки при обустройстве балкона. В квартиру задувает с улицы. через щели под подоконником. Неплотно закрывается входная дверь . Все недостатки администрация зафиксировала, и застройщик должен устранить их в течение недели, – рассказал Алексей Колеватых.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, с этого года в области начал действовать «Народный контроль». Участники программы расселения из аварийного жилья на стадии отделки своих будущих квартир могут выявить строительные недостатки, которые застройщик обязан устранить до заселения. .

В Тымовском районе в этом году ключи от квартир вручили 92 семьям, 30 семей получат комфортное жилье в этом месяце. Также готовится к сдаче дом на 24 квартирыв Кировском.

Подобное обращение поступало и на прошлую прямую линию губернатора в сентябре. Жители села Правда Холмского района пожаловались на качество строительства нового дома. Министр строительства тоже выезжал в район и разбирался с ситуацией. Строительные недочеты устранены.