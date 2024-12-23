Региональный проект «Доступная рыба» в нынешнем году бьёт прежние рекорды

Есть предложение! Вот было бы здорово по случаю Нового года «замутить» большую тематическую ярмарку с распродажей разнообразной рыбы и морепродуктов по доступным ценам. Шикарные торговые ряды с прилавками, ломящимися от наших островных морских богатств, новогодний антураж, ну и конечно дружелюбные ценники…

Впрочем, это фантазии, а как в реальности обстоят дела с реализацией региональной программы «Доступная рыба»? Помнится, подводя итоги прошлого года, региональное министерство по рыболовству сообщило, что в 2022-м году благодаря взаимодействию с рыбопромышленными предприятиями удалось достичь показателя 457,5 тонны, в 2023-м – 1104,4 тонны реализованной сезонной свежевыловленной рыбы. А на 2024 год была поставлена амбициозная задача – реализовать 1500 тонн свежей доступной рыбы.

Так вот, год ещё не завершён, а эту планку уже «перешагнули». По данным министерства на 10 декабря, в области реализовано более 1545 тонн сезонной свежевыловленной рыбы. В том числе больше 248 тонн камбалы, более 29 тонн минтая. Это в 1,7 раза больше показателя за аналогичный период прошлого года. Причём из этого количества более 123 тонн раздали людям бесплатно.

На долю Южно-Сахалинска приходится основной объём реализации. С начала года на ту же дату по доступным ценам реализовали больше 568 тонн рыбы. Что важно, такие продажи носят не временный, разовый характер, а проводятся круглый год с определённой периодичностью. Цены в 2 – 3 раза ниже рыночных.

Этого удаётся добиться благодаря договорённостям между министерством по рыболовству с рыбодобытчиками: свежую рыбу оперативно отгружают напрямую с мест уловов, без привлечения посредников и без финансовых затрат на переработку, заморозку и транспортировку. Поставку свежей рыбы и организацию торговли во всех муниципалитетах области обеспечивают главы районов.

Какая рыба предлагается покупателям? Ассортимент продукции зависит от сезона и может меняться в течение года. Особенно востребованы горбуша, минтай, камбала, треска, навага.

В Южно-Сахалинске система давно отлажена, торговля идёт ежедневно в комфортных для покупателей условиях, в специально отведённых местах, где есть возможность постоянно поддерживать необходимый температурный режим.

Программа «Доступная рыба» – важная часть масштабного регионального проекта «Защита. Забота. Уважение». Изначально региональные власти поставили задачу не только наращивать объёмы реализуемой продукции и расширять сеть точек продажи рыбы по доступным ценам, но и обеспечить сахалинцев и курильчан актуальной и точной информацией о торговле. Сегодня есть возможности в режиме реального времени узнавать, где и когда можно приобрести свежую рыбу по доступной цене. Соответствующие уведомления рассылает приложение «Острова 65», информация доступна также в географической информационной системе Сахалинской области (ГеоИС), специализированном телеграм-канале министерства «Доступная рыба» (https://t.me/accesseblefreshfish/1). Кроме того, районные власти также информируют людей по своей линии, публикуя объявления в соцсетях муниципалитетов.

Сервис «Доступная рыба» даёт возможность заглянуть в любой район и ознакомиться со свежими объявлениями. В Южно-Са­ха­линске, например, 7 декабря у ТЦ «Янтарь» предлагали камбалу с головой по цене 92 руб./кг, а камбалу без головы – по 180 руб./кг.

В Ногликах 10 декабря покупали минтай по 104 руб./кг и краснопёрку по 100 руб./кг. В Поронайске 11 декабря на рынке «Универсальный» продавали свежайшую корюшку-малоротку, прозванную в народе чекой, по 200 руб./кг.

В селе Малокурильское 10 декабря продавали треску по 90 руб./кг, скумбрию по 120 руб./кг, навагу по 70 руб./кг и минтай по 68 руб./кг. В районном центре Южно-Курильске минтай продавали по 132 руб./кг, треску по 276 руб./кг, навагу по 103 руб./кг. В этом случае поставщик – ООО Рыбокомбинат «Островной».

А в Северо-Курильске в тот же день возле магазина «Зарянка» свежемороженую белорыбицу раздавали бесплатно! За что районные власти официально поблагодарили руководство АО «СК БСФ» в лице гендиректора А. Я. Литвиненко.

Николай ПИТЕРСКИЙ.

P.S.

В мэрии Южно-Сахалинска с интересом восприняли идею насчёт тематической рыбнодоступной новогодней ярмарки и сообщили, что была достойная альтернатива. Предновогодние ярмарки с продажей разнообразной продукции местных производителей охватили планировочные районы областной столицы, а их ярким финалом стала предновогодняя ярмарка в областном центре 21 декабря.