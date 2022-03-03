Рейсы без форс-мажора. Не прекратятся ли полеты на Сахалин и с Сахалина?

Этот вопрос сейчас задает себе практически каждый житель области.

Ведь значительная часть воздушного флота летающих к нам авиакомпаний – зарубежного производства, в основном Airbus и Boeing. Они взяты в лизинг – говоря упрощенно, в долгосрочную аренду. На этой неделе оба производителя объявили, что приостанавливают поставки запчастей, техобслуживание своих самолетов в России.

Пока что никаких изменений в расписаниях и отмены рейсов летающих на Сахалин авиакомпаний нет, сообщил «Советскому Сахалину» Алексей Глауб, заместитель министра транспорта области.

Так что остро проблема авиасообщения нашей области с материком не стоит.

Но нужно иметь в виду, что сейчас не работает ряд аэропортов на юге России (Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь, Элиста), наши авиакомпании отменяют рейсы за границу.

Великобритания и Евросоюз закрыли свое воздушное пространство для рейсов отечественных перевозчиков. Это расценивается как форс-мажорные обстоятельства, и пассажиры имеют право вернуть деньги или же обменять билеты на другие даты – такое официальное разъяснение дал федеральный минтранс. Дополнительные консультации, а также помощь при составлении заявлений к перевозчикам окажут территориальные органы Рос­потребнадзора.

Людям, попавшим в сложные обстоятельства, рекомендуют получать достоверную информацию на специально созданном сайте объясняем.рф, где содержатся официальные и проверенные сведения. Здесь есть раздел Стопфейк, где можно найти разъяснения, как все обстоит на самом деле.

Григорий РОСТОВЦЕВ.