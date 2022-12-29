Рейтинг подарков 40 лет назад

Читатели «Советского Сахалина» составили своеобразный рейтинг желанных новогодних подарков недавнего прошлого. Чем дефицитнее они были – тем выше ценились. Начнем список с конца.

Это болгарский коньяк (точнее, брэнди) «Солнечный берег» и розовое масло из той же страны; хрустальная ваза (их к нам привозили в основном из дружественной тогда Чехословакии либо с завода в городе Гусь-Хрустальный Владимирской области); электробритва «Спутник-3» (была более удобна, чем другие). Затем электронные часы – население уже смогло оценить их удобство, кассеты с записями Александра Розенбаума – тогда еще полулегального барда. Женщинам приятно было получить в подарок польские духи «Быть может», мужчинам – одеколоны «О Жён» и «Флер-а-Флер» и полевой бинокль – нужная вещь на охоте и рыбалке.

Более высокое место занимали отечественный музыкальный центр «Россия-10» и стереонаушники. Шиком было получить в подарок отечественный магнитофон и тогдашнее чудо техники – советский видеомагнитофон. А если к нему в придачу шла кассета с переведенным американским фильмом…

Поскольку сахалинские моряки и рыбаки имели возможность побывать в зарубежных портах, то в рейтинге подарков присутствовали такие статусные для того времени товары, как иностранные джинсы, кассетные и видеомагнитофоны, а также кассеты с записями зарубежных групп. Обладатель таких подарков становился частью элиты, которая имеет блага, недоступные для основной массы населения.