Рекорд. 150 подъездов в многоквартирных домах Южно-Сахалинска отремонтировали за лето

В этом году при поддержке губернатора Валерия Лимаренко и правительства области муниципалитет получил дополнительное финансирование на субсидии для управляющих компаний, что позволило увеличить объемы ремонта общего имущества жилых домов. Новый облик получат подъезды около 200 домов областного центра.

Отбор на предоставление субсидии проводили специалисты департамента городского хозяйства. Финансовая поддержка предполагает возмещение затрат на проведение ремонта подъездов, штукатурные работы, восстановление лакокрасочного покрытия перил, лестниц. Также управляющие компании могли получить дополнительные средства на замену почтовых ящиков, окон и реконструкцию входных групп: крылец и ступенек.

По словам директора департамента городского хозяйства Евгения Золотова, в первом этапе отбора на получение субсидии участвовали девять управляющих компаний, во втором число УК заметно возросло. На финансовую поддержку заявилось более 20 получателей.

– Сейчас мы ведем приемку качества выполненных работ и контролируем завершение ремонта на оставшихся объектах. Хотелось бы поблагодарить жителей, которые выходят вместе с нами на прием результата, высказывают свои замечания и активно взаимодействуют с представителями управляющих компаний, – отметил Евгений Золотов.

На данный момент работы полностью завершены в 50 домах городского округа. Это около 150 подъездов. Управляющая компания ООО «Жилищное хозяйство», к примеру, с помощью дополнительных средств смогла обновить подъезды в шести многоквартирных домах. Как рассказал руководитель УК Александр Домарад, здесь выполнены штукатурные работы, окрашены стены и почтовые ящики.

– Приемка работ проходила совместно со специалистами департамента городского хозяйства и собственниками квартир. Мы взаимодействовали с жителями. Замечания были небольшие, и мы их сразу устраняли. Сейчас все объекты сданы, – сказал Александр Домарад.

Всего в этом году в муниципалитете будет выполнен ремонт 450 подъездов и 197 входных групп, сообщает пресс-служба администрации города.