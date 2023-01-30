Реквием со светлой кодой. На Сахалине вспомнили народного артиста России Валерия Халилова

30 января известному дирижеру, композитору, генерал-лейтенанту Валерию Халилову исполнился бы 71 год. Из них он прожил всего 64, но так ярко, что навсегда вошел в историю духовой музыки и культуры в целом.

Руководитель Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии им. Александрова и его артисты погибли в авиакатастрофе над Черным морем в декабре 2016-го. На Ту-154 они летели в сирийский город Хмеймим, чтобы порадовать наших военнослужащих новогодней концертной программой. Только предощущение праздника сменили скорбь и траур. По всей России, от западных границ до восточных.

Вся страна – концертная площадка

Наверное, не было региона, где бы ни побывал начальник военно-оркестровой службы Вооруженных сил РФ Валерий Халилов со своим творческим коллективом – Центральным военным оркестром министерства обороны РФ. Одним из лучших в мире. Он руководил им до апреля 2016-го. И сахалинцам эти замечательные музыканты в течение семи лет дарили чудесные дефиле на площадях и проспектах, яркие выступления на фестивалях духовой музыки, в том числе и международных.

Маршруты оркестрантов пролегали по Сахалину и Курилам. Таким образом, у тысяч островитян появилась уникальная возможность услышать не только военную маршевую, но и классическую, народную, современную эстрадную музыку в ее эталонном исполнении. Валерий Халилов непременно включал в программу концертов выступление звезд мирового уровня, к примеру, таких, как российская оперная певица Хибла Герзмава, и малоизвестных, но талантливых исполнителей – победителей вокальных телевизионных конкурсов.

Примечательно, что из двух сотен человек маэстро создал не имевший аналогов коллектив.

В него входили духовой, симфонический, эстрадно-симфонический оркестры, струнный квартет, биг-бэнд, джаз-ансамль, брасс-квинтет. При этом все музыканты демонстрировали высокую академическую культуру, виртуозное мастерство, могли выступать и самостоятельно, и в составе Центрального военного оркестра.

Фестивали, особенно международные, всегда требовали от руководителя много труда и сил. Казалось бы, зачем ему дополнительные хлопоты? Но Валерий Михайлович с группой музыкантов находил время побывать в центральной детской музыкальной школе Южно-Сахалинска, пообщаться с педагогами и юными музыкантами, провести мастер-класс. Он подарил школе редкую книгу «Военная музыка России» и набор компакт-дисков с записями выступлений оркестра.

Военный дирижер прекрасно помнил: в 1990-х в стране более чем прохладно относились к духовой музыке, даже в детских музыкальных школах закрывались такого рода отделения. Потребовались годы, чтобы люди осознали красоту, величие и державность звучания духового оркестра. Об этом генерал-лейтенант говорил на пресс-конференциях, общаясь с сахалинскими журналистами. И общение это запомнилось особой доверительностью, открытостью и глубиной.

Халилов полагал, что, помимо Государственного гимна, герба, флага России, духовая музыка является достойным символом страны. Она объединяет людей любовью к Родине, дарит им светлую энергетику, сближает страны не хуже дипломатии. Этой высокой цели и служил маэстро. К примеру, Валерий Михайлович организовывал масштабные международные фестивали духовой музыки на Красной площади в Москве под названием «Спасская башня». Его радовало, что от стен Кремля фестивали устремились в регионы. Вот и островитянам запомнились два таких музыкальных праздника «Спасская башня» на Сахалине».

В один из прилетов поэт и концертмейстер оркестра Александр Савицкий посвятил островному региону несколько поэтических строк. Халилов откликнулся на них, написав музыку, и получилась песня «Сахалин» всем нам в подарок. Годом ранее Валерию Михайловичу понравилась авторская композиция южносахалинца Андрея Чубича. И генерал-лейтенант при всей его занятости нашел время, чтобы сделать аранжировку к «Сахалинскому вальсу», записать на диск эту композицию в исполнении солиста симфонического оркестра министерства обороны РФ Евгения Воробьева.

Андрей Чубич был чрезвычайно удивлен и взволнован, когда ему из Москвы от Халилова передали диск в пластиковом футляре с рисунком в романтическом стиле. Так что еще и такую добрую память оставил о себе этот человек.

Завершая на острове последний фестиваль, Валерий Михайлович поделился с журналистами планами на 2016-й. Очередной праздник виделся ему музыкальной ретроспекцией под условным названием «Настроение». Дирижеру хотелось представить слушателям своеобразный калейдоскоп из произведений, прозвучавших на «Спасской башне».

Конечно, у Халилова не было предчувствия, что жизнь его на исходе. Но он нередко с улыбкой рассказывал такой анекдот.

К дирижеру на плечо садится ангел и спрашивает:

– У меня две новости для тебя, одна хорошая, другая плохая. С какой начать?

– С хорошей.

– Когда уйдешь в мир иной, ты будешь дирижером ангельского хора.

– Так, а какая плохая?

– Первая репетиция уже завтра…

Трагическое «завтра»

Гибель Халилова и его нового коллектива отозвалась болью у всех, кто знал народного артиста и его творчество. Валерий Михайлович действительно был всесторонне одаренным, человеком из народа. Отличался скромностью и ответственностью. К своим подчиненным относился по-отечески. Кому-то помогал восстановить здоровье в больнице или санатории, кому-то оплачивал учебу… Словом, служил и Родине, и людям. А еще чтил Владимирскую землю, где жили его предки. Родную деревню называл раем на земле. Сюда еще в юности он привез молодую жену Наталью и сказал: «Здесь так красиво и тихо, вот где мы обретем вечный покой».

Его волю, несмотря на другие варианты, вдова исполнила, похоронив на Архангельском погосте близ деревни Новинки Киржачского района. В телефонном разговоре Наталья Владленовна рассказала журналисту, что недалеко от погоста находился полуразрушенный храм. Раньше Халиловы постоянно приходили сюда, приносили иконки, пели молитвы. Там под необыкновенными сводами потрясающая акустика.

– Вообще, это волшебное место, – говорит Наталья. – Про чудеса расскажу. Когда не стало мужа, из Киржача к деревне дорогу сделали. Иосиф Давыдович Кобзон распорядился, чтобы к могиле Валерия Михайловича асфальтовую дорожку продлили. Через полгода в заброшенном храме на погосте появился батюшка Сергий. Колокольню отреставрировали, колокола купили. Храм утеплили, поставили окна, двери, печку, здесь стали проходить службы. В прошлом году на Рождество на причастие сюда пришло больше ста человек, хотя рядом нет населенного пункта – все деревни далеко.

Я иногда спрашиваю батюшку Сергия: «Вам, наверное, тяжело приходится все восстанавливать, средства искать?». А он такой веселый, говорит: «Мне не трудно, я только молюсь-молюсь… Оно все само делается». Считаю, это Валерий Михайлович помогает…

Родные и близкие решили на свои средства установить недалеко от храма мемориальный комплекс и на четырех плитах персонально в алфавитном порядке увековечить память не только о Валерии Михайловиче, но и обо всех погибших в авиа­катастрофе. Многое сделано, осталось только решить земельный вопрос и найти специалистов, которые смогут установить мемориал по всем правилам и с хорошим качеством. Ведь делается он для потомков, на десятилетия.

Личность незаурядная

– Это был удивительный человек, – рассказала Наталья Халилова. – Когда я видела Валерия Михайловича по телевизору во время выступлений на Красной площади, на парадах Победы или на фестивалях «Спасская башня», когда он управлял оркестром в тысячу человек, думала, какой он великий! С кем я живу! А он приходил домой, улыбался, обнимал, и сразу великий человек превращался в до боли родного. Это было такое счастье!

Валерий Михайлович невольно и меня облагораживал – своим поведением, отношением к людям. Им безраздельно владела музыка, это правда. Когда она приходила к нему, он бежал, срочно просил бумагу и карандаш, чтобы записать мелодию. Бывало, строчил ноты на салфетке или куске газеты…

Валерий Халилов оставил большое творческое и разножанровое наследие, создал новые всероссийские патриотические традиции. Стал профессором Российской академии музыки им. Гнесиных, заслуженным деятелем Всероссийского музыкального общества, основателем и президентом ассоциации «Духовое общество», организатором и вдохновителем фестивалей духовой музыки по всей стране.

Сегодня имя народного артиста России носят: Московское военно-музыкальное училище, детская школа искусств в г. Киржаче Владимирской области, международные фестивали военной духовой музыки, благотворительный фонд, Тувинская государственная филармония, Всероссийское духовое общество. В издательстве «Молодая гвардия» о нем вышла книга в серии «Жизнь замечательных людей» и снят фильм «Дирижер духа».

Но главное – дело его живет. Вот и третий внук, как и его дед в свое время, учится по классу кларнета. А там, как знать, быть может, и продолжит династию военных дирижеров.

Валерий Михайлович был большим и надежным другом сахалинцев. По словам наших музыкантов, он смог посеять семена добра, любви к музыке, и сейчас это поле дает дружные всходы. Гастроли по островам запомнились генерал-лейтенанту теплыми встречами со зрителями. Он говорил, что в некоторых населенных пунктах никогда прежде не видели военного оркестра. «Люди с такой любовью, с таким вниманием нас слушали! Души у них хорошие. Мы там нужны»…

В одном из интервью Халилов так определил смысл своего служения: «К личной славе я не стремлюсь. Я просто хочу, чтобы наши соотечественники знали духовую музыку, слушали ее и любили». Говорят, благодаря подвижничеству генерал-лейтенанта в парках России вновь заиграли военные духовые оркестры.

До встречи 30 января 2024 года!

Каждый год в день рождения Валерия Михайловича 30 января (или накануне) на Сахалине в память о нем проходит концерт. И на этот раз с большим удовольствием музыканты продолжили традицию.

В минувшее воскресенье в центре народной культуры «Радуга» областного центра прозвучали произведения Халилова и других авторов в исполнении военного оркестра Южно-Сахалинского гарнизона (дирижер и главный худ. руководитель майор Олег Шигалов) и двух коллективов областной филармонии – камерного хора «El Canto» (худ. руководитель и дирижер Павел Гололобов) и камерного ансамбля «Дивертисмент» (худ. руководитель Александр Лопатин).

Кроме инструментальной музыки, зрители услышали песни островных авторов – «Край островной» Георгия Румянцева, «Сахалинский вальс» Андрея Чубича в исполнении солисток Маши и Ларисы Качайкиных, «Сахалин» Александра Савицкого на музыку Валерия Халилова спели вокалисты камерного хора «El Canto».

Завершился концерт песней маэстро «Россия навсегда великая страна» и маршем «Прощание славянки».

Людмила Степанец.