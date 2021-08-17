Ремонт дворов многоквартирных домов в регионе будет продолжен и в сентябре

К сегодняшнему дню в муниципальных образованиях области привели в порядок около 650 придомовых территорий. Ликвидация дефектов проходила во всех районах островного региона в течение полутора месяцев. Самые масштабные работы развернулись в Южно-Сахалинске.

В островной столице привели в порядок более 300 придомовых территорий. В ходе традиционного объезда Валерий Лимаренко посетил сразу несколько отремонтированных дворов на проспекте Мира. Вместе с губернатором на объектах побывал председатель областной думы Андрей Хапочкин, который рассказал о необходимости продолжить работы в течение сентября.

– Сахалинские волонтеры активно участвовали в поиске недочетов во дворах региона. Выявили 3 тысячи дефектов. А всего их было обнаружено – с учетом заявок жителей и различных служб – более 15 тысяч, – отметил Андрей Хапочкин. – По объективным причинам в регионе еще остались придомовые территории, которые нуждаются в текущем ремонте. Поэтому мы будем выходить с предложением увеличить финансирование этих работ в рамках осенних поправок в региональный бюджет.

– Искренне рад, что управляющие компании и жители региона подключились к этой большой и трудоемкой работе. Поддерживаю ваше предложение и считаю, что текущий ремонт во дворах необходимо продолжить не только в этом, но и в следующем году. Кроме того, следует организовать общественную приемку. Недостаточно просто выполнить работу – нужно, чтобы люди остались довольны, – подчеркнул губернатор.

Отметим, большую помощь в формировании списков для ремонта оказывают волонтеры, общественники и жители региона, которые направляют свои обращения на портал «Сахалин.Онлайн». В работу берут дворы, в которых покрытие разбито не более, чем на 30 процентов, сообщает пресс-служба регионального правительства.