Ремонт служебного автомобиля обернулся смертью. Медикам не удалось довезти до больницы получившего травму человека

ambulance in traffic

Днем 20 января на южносахалинском заводе имени Федотова произошло серьезное ЧП – во время ремонта эвакуатора получил травму сотрудник предприятия. Мужчину отправили в больницу на машине скорой помощи, но по дороге он скончался.

По предварительным данным, человека придавило плитой. Сейчас на заводе по распоряжению директора Алексея Римши проходит служебная проверка. Окончательные выводы сделают следователи.

Семье погибшего обещали оказать всю необходимую помощь, в том числе в организации и проведении похорон.

Сергей РЯБОВ.

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