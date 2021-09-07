Ремонтировать дворовые территории в регионе начнут по новым правилам

Со следующего года ремонт дворов будет проводиться комплексно. Одновременно с асфальтированием придомового участка покрасят детскую площадку, лавочки, забор, подъезд и фасад здания. Необходимость комплексного подхода озвучил губернатор области в ходе традиционного объезда Южно-Сахалинска.

Вместе с мэром Сергеем Надсадиным он посмотрел качество проведенного ямочного ремонта дворовых территорий на улицах Амурская и Дзержинского, выслушал мнение жителей. И высказался о том, что работы по обслуживанию двора необходимо в рамках текущего ремонта.

–В этом году мы организовали очень большую работу по ямочному ремонту во дворах – она продолжается по мере поступления обращений. Однако этого недостаточно. В одном случае на придомовой территории необходимо отремонтировать покосившийся забор палисадника, в другом – починить качели и покрасить лавочку. Работать следует точечно, прислушиваясь к людям. Ведь даже капитально отремонтированный двор нуждается в обслуживании, – подчеркнул Валерий Лимаренко.

– Это потребует от структур некоторых организационных решений. Внесем корректировки и будем комплексно подходить к этой работе. У нас есть график восстановления асфальтового покрытия, элементов детских площадок. Теперь при текущем ремонте дворовых территорий будем выполнять эти работы одновременно, – отметил Сергей Надсадин.

К сегодняшнему дню текущий ремонт выполнен более чем в 330 дворах Южно-Сахалинска – это треть всех придомовых территорий города. Всего на островах привели в порядок 661 двор.

Большую помощь в формировании списков для ремонта оказывают волонтеры, общественники и жители региона, которые направляют свои обращения на портал «Сахалин.Онлайн». В работу берут дворы, в которых покрытие разбито не более, чем на 30 процентов, сообщает пресс-служба регионального правительства. В остальных случаях придомовые территории ставят в очередь на капитальный ремонт.