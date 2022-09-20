Ренессанс многоборья. Давнее хобби коренных жителей сахалинского Севера превращается в массовый и увлекательный спорт, где получают разряды и звания мастеров

Одной из визитных карточек Сахалина был и остается праздник народов Севера, который проводится с незапамятных времен раз в четыре года. Он всегда оставляет яркие впечатления благодаря большой культурной программе, фестивалю блюд национальной кухни, а еще и зрелищным состязаниям в ловкости и меткости – кто точнее метнет топор на дальность или тынзян (аркан для оленя) на хорей – длинный шест, которым животных погоняют.

Раньше на Сахалине существовало оленеводство, эти навыки были нужны на практике. Потом оленеводство сошло на нет, а умение и желание посостязаться в точности осталось. Кроме этой дисциплины северяне выявляли сильнейших в тройном прыжке через нарты и беге с палкой в руках. Показывали неплохие результаты, на уровне спортсменов. Но, по большому счету, все это оставалось не более чем хобби. Хотя в других регионах, в частности, Красноярском крае, уже формировались команды по такому виду спорта, как северное многоборье. В него входили те дисциплины, в которых показывали свое мастерство сахалинцы.

Но для нас это казалось чем-то недосягаемым – хотя среди сахалинцев по факту уже стали складываться команды. Одним из тех, кто приобщился к этому спорту, был житель Охинского района Владимир Коваленко.

Достигнув определенных результатов, он понял, что ему хочется еще и передавать свой опыт другим и сформировать команду, которая достойно будет представлять Сахалин на соревнованиях по северному многоборью. Начинать пришлось с чистого листа – ведь подобного вида спорта у нас не было. Не было и наставников.

– Тогда мы решили взять за основу те самые соревнования на праздниках народов Севера, – рассказывает Владимир Владимирович. – Так 16 лет назад у нас в Охе сформировалась первая команда – 10 человек, в возрасте от 10 до 17 лет. Она поехала на первенство области но национальным видам спорта среди детей коренных малочисленных народов Севера Сахалина. Дети стали показывать хорошие результаты, поэтому возникла необходимость в присвоении разрядов. И тут оказалось, что сделать это не так-то просто: северное многоборье по факту существует у нас давно, но официально как спорт не закреплено. Хотя эти состязания помогают сохранить национальную самобытность коренных этносов северного Сахалина.

Кроме того, не было четких правил, кто и по каким критериям может попасть в сборную своего района, области и пр. Нужна была определенная унификация. Поэтому возникла необходимость создать сахалинскую Федерацию Северного многоборья – чтобы вести работу по организации соревнований, формированию сборной команды, вовлечению новых спортсменов и сделать спорт массовым. Официально она появилась 30 декабря 2020 года, обрела статус региональной общественной организации. Возглавил ее Владимир Коваленко.

Все эти перемены позволили организованно выезжать на все соревнования (чемпионаты, первенства и Кубок России), которые проводит общероссийская Федерация Северного многоборья. То есть, можно говорить о системной работе – спортсмены могут улучшать свои результаты, видеть, какие у них соперники в масштабах всей страны.

– На первенстве РФ в Красноярске зимой 2021 года из 12 команд мы были в серединке, – рассказывает Владимир Коваленко. – Правда, тут были еще ковидные ограничения, из-за них не все смогли приехать. Но, в любом случае, нашу команду не могли не заметить. Все отмечали хороший потенциал нашей сборной. Теперь с каждых соревнований мы привозим по одному «серебру» или «бронзе». Для команды, которая совсем недавно появилась на общероссийском небосклоне, согласитесь, весьма неплохо.

Более того – Екатерина Ирич из Охи сразу же, в 2021 году, смогла пробиться в российскую сборную!

В этом году в городе Белоярском Красноярского края установила рекорд России по метанию топора. Продержался он, правда, всего 15 минут. Но сам по себе факт говорит о многом. Недавно девушка выполнила норматив мастера спорта.

В октябре прошлого года в областной столице проводили первенство Росси по Северному многоборью среди юниоров (14 – 15 лет). Совсем скоро, в ноябре, в Ногликах должно состояться первенство по Северному многоборью на призы международного консорциума «Сахалин-1». Туда могут приехать до сотни спортсменов, в том числе и из Хабаровского края, где консорциум тоже ведет свою деятельность.

Это будет еще одним испытанием для молодой сахалинской федерации. Владимир Коваленко убежден, что проверку его спортсмены выдержат, тем более что многие хорошо показали себя на октябрьском первенстве в областной столице. Основной кадровый резерв – это спортсмены Охинского, Ногликского и Поронайского районов, мест традиционного проживания коренных этносов острова. Но заниматься северным многоборьем можно везде, убежден Владимир Коваленко. По его наблюдениям, интерес к этому спорту растет, так что есть тенденция к массовости. Федерация участвует в грантовых конкурсах, получает таким образом поддержку.

В ближней перспективе – планы открыть профильную ДЮСШ, здесь можно брать пример с Красноярского края, где эта дисциплина хорошо развита. Немного пополнилась когорта судей – в августе для сахалинцев провел семинар-практикум Владимир Щелконогов, зам. директора спортшколы имени Кизима из Дудинки в Красноярском крае.

Владимир Коваленко уверен, что с нашего острова может начаться рождение дальневосточной школы северного многоборья. Эта дисциплина популярна у наших соседей по федеральному округу – в Амурской области и Приморье, но спортивных федераций там нет, следовательно, показать себя, что называется, в полный рост, на общероссийском уровне эти регионы не могут.

– Мы могли бы оказать им поддержку, чтобы они смогли создать свои федерации, аналогичные нашей, – говорит Коваленко. – Тогда появится возможность проводить дальневосточные соревнования, готовить сильнейших спортсменов к российским и международным стартам. А это уже новый уровень и для нас, и для всего федерального округа.

Григорий РОСТОВЦЕВ.