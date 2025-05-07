Репортажи с шумом моря и запахом тайги

Романтика дальних странствий, встречи с необыкновенными людьми, приключения… Это всё про неё, про журналистскую профессию. Именно благодаря ей корреспонденты «Советского Сахалина» работают порой в самых отдалённых уголках региона и рассказывают читателям в своих репортажах о жизни в глубинке… Жаль только, что обычно многие интересные детали поездок остаются за кадром, на газетные полосы не попадают.

Встречи в медвежьем углу

В середине 1990-х автор этих строк работал собственным корреспондентом главной газеты области в центральной части Сахалина. Как-то раз в золотом сентябре журналист отправился в командировку в Смирныховский район, чтобы подготовить репортаж о работе артели золотодобытчиков на реке Лангери.

Довольно долгий путь по пыльной «гравийке» в село Первомайское, а затем по лесовозной дороге вверх по течению таёжной реки – и вот я на месте.

Стан золотодобытчиков представлял из себя несколько жилых деревянных бараков и хозяйственных построек. В роли гида выступил главный инженер по имени Дмитрий. Невдалеке шумела техника, кипел производственный процесс, артельщики добывали золотоносный грунт и дробили его мощными водяными струями из гидропушек.

Вдруг из-за соседнего строения вышел довольно крупный пёс – лайка. На голове видны шрамы, одно ухо повреждено. Оказалось, что пёс известен всей округе как первый медвежатник. Он не раз сталкивался с косолапыми в тайге, в схватках получил свои боевые травмы…

– А гостей вроде меня он не трогает? – робко интересуюсь у провожатого.

– Вот сейчас и посмотрим: примет за своего или нет, – с неизменной улыбкой произнёс Дмитрий.

Обошлось. Кобель подошёл к нам на пару шагов, втянул чутким носом воздух и решил, что я ему совсем не интересен.

А пока всё это происходило, на дорожке появились не менее интересные обитатели посёлка. Впереди шёл крепко сбитый мужчина, который нёс на плече сучковатую палку с привязанной к ней верёвкой, что-то вроде кнута. За ним довольно резво двигалось небольшое стадо свиней с поросятами. Эта кавалькада проследовала пастись на ближайшей травянистой лужайке, а свинопас снял с плеча свой «кнут», размотал верёвку. На её конце болталась железяка вроде кошки, которой в древности пользовались морские пираты. Один заброс в речку, рывок – и вот уже на берегу мощно бьётся здоровенная рыбина – осенняя кета! Таким же образом мужчина добыл ещё несколько рыбин, закинул улов в мешок.

– Мы тут своих свинок выращиваем и кормим их в том числе рыбой, – пояснил Дмитрий. – Представьте себе: промсезон у золотодобытчиков длится восемь месяцев. Смена бывает по 10 часов. Труд физически тяжёлый, для восстановления сил нужно хорошо питаться. Поэтому в меню обязательно должен быть большой кусок мяса. Обычно это свиная отбивная.

Мне позволили подержать в руках золото, добываемое артелью. Это не самородки и не песок, а небольшие, неказистые на вид пластинки цвета потускневшей латуни. Дмитрий объяснил, что это лишь сырьё для дальнейшей обработки. Его отправляют на материк на аффинажный завод для очистки и получения золота нужной пробы.

Ярослав САФОНОВ.