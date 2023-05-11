Решение за вами. Два новых современных сквера могут появиться в Корсакове

В центре города по улице Советской возле домов № 30 (площадь 600 кв. м) и № 24 (площадь 800 кв. м) планируются новые общественные места.

Сейчас там уже есть скамейки, урны. Но все это требует обновления. Всего в Корсакове четыре сквера.

Территории для выбора утвердила общественная комиссия по благоустройству и формированию современной городской среды на территории Корсаковского городского округа с учетом мнения и пожеланий местных жителей. Работы профинансируют за счет федерального, областного и местного бюджетов.

Если проект для дома № 30 победит, то на этом участке обустроят тротуары и скамейки для отдыха, появится архитектурная подсветка, высадят новые кустарники и цветы. Для того, чтобы жители и гости города могли провести время в новом сквере после работы или встретиться там со своими друзьями.

Сквер возле дома № 24 предполагает современное общественное пространство для отдыха с красивой архитектурой. Здесь предусмотрены удобные скамейки, ландшафтное освещение, пешеходные дорожки и большое количество зелени с цветами.

– Дизайн-проектом занимался департамент архитектуры и градостроительства администрации Корсаковского городского округа, – рассказал куратор проекта начальник управления общественных связей и массовых коммуникаций МКУ «Служба обеспечения» Игорь Гурнов. – Его реализация запланирована на 2024 год, в случае победы, конечно. Но мы уже решили, что, например, озеленением займется подрядная организация, а помогать ей будут все желающие в формате субботника.

Предварительные концепции скверов уже готовы, но решающее слово за корсаковцами. После окончания голосования администрация города проведет онлайн-опрос о том, какое общественное пространство в первую очередь хотят получить местные жители.

В прошлом году по результатам онлайн-голосования победил проект «Благо­устройство сквера в районе дома № 9 по улице Краснофлотской». Работа над ним уже завершена.

Выбрать победителя и посмотреть всех остальных участников можно на сайте 65.gorodsreda.ru.

Голосование за новые объекты благоустройства в области завершится 31 мая. Принять участие в нем может каждый корсаковец, достигший 14 лет. Для этого нужна регистрация на Гос­услугах.

Дарина ДЕРЕВЯГИНА.