Респект таким посредникам! Вышла в свет аудиокнига рассказов сахалинки Людмилы Салагаевой

Теперь ее произведения можно послушать в исполнении народной артистки России Клары Константиновны Кисенковой.

В центральной городской библиотеке имени О. П. Кузнецова выпустили аудио­сборник писательницы. В него вошли шесть рассказов из книги Людмилы Салагаевой «Нескончаемое путешествие». Рассказы эти о самой русской жизни, в которой были войны, потери и испытания, любовь всем обстоятельствам вопреки, и написаны они прекрасным языком в лучших традициях советской прозы о человеке. В оформлении аудио­книги использовано более 40 музыкальных фрагментов в широкой палитре – от народных песен и классики до духовных песнопений.

– Мы долго и тщательно работали над записью рассказов, это наш подарок Кларе Константиновне к Международному дню театра, – рассказала директор южно-сахалинской ЦБС Ольга Бородина. – Аудиокниги стали привычными спутниками современных людей, которые при всей занятости не отказываются от регулярного чтения. Для нас важен выбор не только литературного материала, но и профессионального посредника, который своим талантом сделает еще ярче достоинства книги для слушателя. И мы счастливы, что теперь у задушевных рассказов Людмилы Салагаевой голос блистательного мастера сцены актрисы Клары Кисенковой.

Южно-сахалинские библиотекари работают над созданием аудиокниг с 2012 года. Успешно реализуется проект «Сахалинский литературный театр у микрофона», сохраняющий традиции некогда очень популярного радиотеатра.

Главную скрипку «играют» народные артисты России Клара Кисенкова и Владимир Абашев, отдавшие многие годы островному драматическому театру. Они пополнили аудио­коллекцию библиотеки профессиональными записями произведений Антона Чехова, Владимира Санги, Дии Гариной, сахалинских корейских писателей.

Послушать рассказы Л. Салагаевой можно НА САЙТЕ.