Респект таким посредникам! Вышла в свет аудиокнига рассказов сахалинки Людмилы Салагаевой

Теперь ее произведения можно послушать в исполнении народной артистки России Клары Константиновны Кисенковой.
В центральной городской библиотеке имени О. П. Кузнецова выпустили аудиосборник писательницы. В него вошли шесть рассказов из книги Людмилы Салагаевой «Нескончаемое путешествие». Рассказы эти о самой русской жизни, в которой были войны, потери и испытания, любовь всем обстоятельствам вопреки, и написаны они прекрасным языком в лучших традициях советской прозы о человеке. В оформлении аудиокниги использовано более 40 музыкальных фрагментов в широкой палитре – от народных песен и классики до духовных песнопений.
– Мы долго и тщательно работали над записью рассказов, это наш подарок Кларе Константиновне к Международному дню театра, – рассказала директор южно-сахалинской ЦБС Ольга Бородина. – Аудиокниги стали привычными спутниками современных людей, которые при всей занятости не отказываются от регулярного чтения. Для нас важен выбор не только литературного материала, но и профессионального посредника, который своим талантом сделает еще ярче достоинства книги для слушателя. И мы счастливы, что теперь у задушевных рассказов Людмилы Салагаевой голос блистательного мастера сцены актрисы Клары Кисенковой.
Южно-сахалинские библиотекари работают над созданием аудиокниг с 2012 года. Успешно реализуется проект «Сахалинский литературный театр у микрофона», сохраняющий традиции некогда очень популярного радиотеатра.
Главную скрипку «играют» народные артисты России Клара Кисенкова и Владимир Абашев, отдавшие многие годы островному драматическому театру. Они пополнили аудиоколлекцию библиотеки профессиональными записями произведений Антона Чехова, Владимира Санги, Дии Гариной, сахалинских корейских писателей.
Послушать рассказы Л. Салагаевой можно НА САЙТЕ.