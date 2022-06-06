Режим социального казначейства. Сахалинцы и курильчане смогут получать более 50 льгот в беззаявительном порядке

К сегодняшнему дню без лишней подачи документов можно получить 17 государственных услуг. Еще 35 мер социальной поддержки переведут в проактивный режим до 1 июля. Об этом губернатор Валерий Лимаренко рассказал в ходе недавнего отчета о деятельности правительства в 2021 году перед депутатами Сахалинской областной думы.

– Мы сохранили все социальные меры поддержки в бюджете 2022 года. Не повысили родительскую плату за детский сад. Приступили к ежемесячным денежным выплатам семьям с низкими доходами на детей в возрасте от 8 до17 лет.

В регионе действует мощная программа социальной заботы о жителях – одна из лучших в стране. Региональные меры поддержки – это почти 200 самых разных льгот, выплат, компенсаций по 94 государственным услугам. 52 из них возможно перевести в проактивный режим.

Человеку не нужно каждый раз подтверждать свое право на льготу, он должен получать ее автоматически, – рассказал глава региона.

Сахалинская область – один из 7 регионов России, который вошел в пилотный проект по предоставлению социальных выплат в беззаявительном порядке, сообщила пресс-служба регионального правительства.

– Это выплаты беременным женщинам, многодетным матерям, ветеранам труда, пенсионерам, выплаты на детей. Переход на проактивный режим – это часть так называемого «социального казначейства».

Если сказать просто в двух словах, социальное казначейство – это когда государство само предлагает помощь: адресную, простую в получении, отвечающую конкретной жизненной ситуации, основанную на данных в информационных системах, – прокомментировала областной министр социальной защиты области Ольга Орлова.

– Получатели льгот – это, как правило, пенсионеры, многодетные семьи, люди с ограниченными возможностями здоровья. Благодаря беззаявительной форме предоставления льгот они экономят самое ценное – время и жизненные силы.

Реализация такого подхода стала возможна благодаря региональной программе «Забота. Защита. Уважение», которая разработана под руководством губернатора. Это очень важный и своевременный проект, – подчеркнула депутат Сахалинской областной думы Наталья Коршунова.

Отметим, при формировании островного бюджета-2022 важнейшим стал принцип приоритетности исполнения социальных обязательств. В этом году на программы социальной сферы направляется более 74 млрд рублей, из них более 19 млрд – на социальную поддержку населения.

Сфера социальной защиты в Сахалинской области – одна из самых развитых на Дальнем Востоке. В островном регионе действует обширный пакет мер поддержки для семей с детьми, пенсионеров, инвалидов и других категорий граждан. Предусмотрены адресные программы помощи людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

– Занимаясь волонтерской деятельностью, мы помогаем пенсионерам, инвалидам и всем, кто попал в трудную ситуацию, кому нужна поддержка. К счастью, в Сахалинской области очень большой пакет социальных гарантий, он дает возможность предоставлять выплаты и льготы за счет регионального бюджета и для старшего поколения, и для семей с детьми.

В других регионах нет и половины социальных мер, которые получают сахалинцы. Выделяются средства на дорогостоящее лечение, на приобретение лекарств, предоставляются путевки в санаторий, есть региональные выплаты для улучшения жилищных условий. Радует, что сейчас появился еще один проект конкретной помощи – «Добрые дела карты сахалинца» в рамках программы «Забота. Защита. Уважение».

Людям с низкими доходами государство помогает в трудоустройстве, решении жилищных вопросов. А бизнес оказывает помощь в приобретении необходимой бытовой техники. Участниками проекта стали более 160 нуждающихся семей.

Все это реальная забота о людях, которые здесь живут, – рассказала Наталья Новопашина, координатор регионального центра серебряного волонтерства «Молоды душой».

Глава региона напомнил, что «Карта сахалинца» сегодня дает многочисленные льготы разным категориям граждан. Например, для школьников и людей старше 70 лет – бесплатный проезд в городском общественном транспорте. Для детей – бесплатное посещение аквапарка в Южно-Сахалинске.

Люди старше 55 лет могут бесплатно ходить в кино, на спектакли, заниматься физкультурой и спортом. Для всех владельцев карт предусмотрены скидки в магазинах, аптеках, некоторых спортивно-развлекательных центрах. Всего по области более 300 культурных и около 60 спортивных объектов предлагают свои мероприятия. Активными участниками проекта уже стали более 40 тысяч человек.

Также в области разработано приложение «Острова-65». С его помощью можно узнать о мерах социальной поддержки, ценах на продукты в магазинах, информацию по обслуживанию дома, оставить отзывы и предложения по улучшению качества жизни в регионе.

В ходе отчета Валерий Лимаренко рассказал о необходимости получения обратной связи от жителей области. Эта работа проводится через социальные сети и центр управления регионом. Кроме того, губернатор лично встречается с жителями островов.

Всего с начала года проведено 13 встреч с населением, два раза в неделю проходят личные приемы граждан. По поручению главы области теперь все рабочие командировки членов правительства в муниципалитеты в обязательном порядке сопровождаются встречами с местными жителями.

Виктор МАЛЫШЕВ.