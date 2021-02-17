Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Сахалинской области, устанавливаются обстоятельства конфликта, произошедшего между подростками на ул. Детской в Южно-Сахалинске .

Выяснилось, что двое южносахалинцев — 16 и 17 лет — ожидали у дома свою знакомую. У 17-летнего юноши в руках был игрушечный пистолет, из которого он несколько раз выстрелил в металлическую дверь подъезда пластиковыми шариками.

Это и послужило причиной конфликта, возникшего между подростками и 43-летним жителем дома, сделавшем им замечание.

На видеозаписи видно, что мимоходом досталось и оказавшемуся неподалёку в этот момент мальчику. Этот эпизод и тяжесть причинения телесных повреждений ребёнку тоже устанавливают следователи. По результатам проверки будет дана юридическая оценка действиям всех участников конфликта, а также приняты меры профилактического характера.