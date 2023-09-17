Результат летнего чемпионата лыжников гонщиков и первенства области — к зимним стартам спортсмены условно готовы 

Участники соревнований в последние два дня разыграли медали в гонке свободным стилем и кроссе.

В первом репортаже мы подробно рассказали о гонке классическим стилем, назвав всех победителей и призеров в четырех возрастных группах. В заключительном репортаже хотелось бы остановиться на результатах спортсменов 2006-2007 годов рождения. Именно этим юношам и девушкам с 16 по 22 января 2024 года предстоит выступать в составе сборной Сахалинской области во втором этапе Спартакиады учащихся (первенство ДВФО). Соревнования пройдут в Южно-Сахалинске на лыжно-биатлонном комплексе «Триумф».

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В первый день летнего первенства юноши вели борьбу за подиум на дистанции 10 километров, девушкам предстояло преодолеть круг 5 километров. Гонка проводилась классическом стиле.

С первых метров дистанции лидерство захватил представитель МБУ ДО СШ г. Охи, кандидат в мастера спорта Сергей Слюсаренко. После преодоления первого пятикилометрового круга Сергей выигрывал у показавшего второй результат Александра Капырина (МАУ СШ «Поронайск-Арена») 23 секунды.

Дмитрий Воронин (ГАУ ДО СШОР ЗВС) проиграл лидеру на этом участке дистанции 37 секунд.

Много это или мало? На соревнованиях такого уровня ответ один-много.

Отыграть более 20-30 секунд на оставшихся пяти километрах можно в двух случаях: если лидер решит прекратить гонку по причине плохого самочувствия или сойдет с дистанции в связи с поломкой спортивного инвентаря.

В тот день Сергей Слюсаренко был в прекрасной спортивной форме. Что касается лыж-роллеров, они Сергея не подвели. Дистанцию он преодолел за 23 минуты 56,5 секунды.

Второе время дня показал Дмитрий Воронин, проиграв победителю 1 минуту 03,1 секунды. Замкнул тройку призеров Александр Капырин 25:06,2. Занявший четвертое место, лыжник отстал от чемпиона на 2:19,3, пятое на 2:37,6.

У девушек были более плотные и обнадеживающие результаты. Так победительница гонки Варвара Белькова (ГАУ ДО СШОР ЗВС) преодолела дистанцию за 14:14,4. Всего 0,4 секунды проиграла ей Даяна Сухарева (МАУ СШ «Поронайск-Арена»). Полина Беликова (ГАУ ДО СШОР ЗВС)-5,7 секунды. Ее подруга по команде Милана Ерашова преодолела пять километров на 21,3 секунды медленнее чемпионки.

В силу определенных обстоятельств в этот день не стартовала Ярослава Улитина (ГАУ ДО СШОР ЗВС), которая вела бы борьбу на дистанции за медаль высшей пробы.

Делать вывод о готовности спортсменов к спортивному зимнему лыжному сезону по одной гонке ни в коем случаи нельзя. Поэтому посмотрим результаты гонки свободным стилем и кросса.

Участники соревнований во второй день чемпионата бежали гонку свободным стилем. Юноши должны были преодолеть три круга по пять километров, девушки на круг меньше.

После первой пятерки Александр Капырин на промежуточном финише показал лучшее время 10:44,0. Всего 0,4 секунды ему уступил Сергей Слюсаренко. Замкнувший тройку лучших Максим Каретников (МАУ СШ г. Корсаков) проигрывал лидерам 36 секунд. Другие участники гонки отстали на 40 секунд и более. Это говорило о том, что спор за золотую медаль будут вести Александр и Сергей. Да вот только борьбы не получилось. Сергей Слюсаренко развил на втором и третьих кругах такую скорость, что второй призер Александр Капырин на финише отстал от него на 1:18,6, третий призер, Артем Симонов (МБУ ДО СШ г. Оха) ровно на 3 минуты.

У девушек после первой пятерки лидерство захватила Даяна Сухарева-12:20,7. Полина Беликова уступала ей 2,5 секунды. Милана Ерашова-22 секунды. Финишный протокол выглядел так: Даяна Сухарева-24:46,4, Полина Беликова-25:23,1, Милана Ерашова-27:59,9. Занявшая четвертое место лыжница проиграла чемпионке более 7 минут.

Кросс далеко не всеми лыжниками любимый вид соревнований. Вместе с тем, кроссовая подготовка обязательна для всех лыжников гонщиков и не только. Именно этот вид соревнований порой дает объективный ответ на вопрос, на сколько физически хорошо готов лыжник к предстоящему зимнему сезону.

Юноши соревновались на дистанции 5 километров. Девушки боролись за медали на тройке. И вновь Сергей Слюсаренко не оставил своим соперникам ни малейшего шанса на успех. Третья золотая медаль за три дня соревнований говорит о том, что в предстоящем зимнем спортивном сезоне он будет несомненным лидером во всех соревнованиях в своей возрастной группе.

Что же касается второго призера в кроссе Ильи Толстякова (ГАУ ДО СШОР ЗВС), он проиграл Сергею 54,6 секунды. Замкнувший тройку призеров Александр Капырин1:50,2.

У девушек Даяна Сухарева преодолела трешку за 10:23,7. Ярослава Улитина проиграла ей 33,3 секунды, Полина Беликова 1:05,4.

Подводим итоги соревнований. К огромному сожалению, они не позволяют сегодня надеяться на успешное выступление сборной Сахалинской области в финале ДФО XII Спартакиады учащихся. Нет необходимости подробно анализировать результаты трех дней соревнований. Любой поклонник этого вида спорта увидел, что лидеры просто на «голову» сильнее призеров соревнований.

Проигрывать в гонке на 10 километров у юношей второму призеру, чемпиону, больше минуты-это целая пропасть. На «пятнашке» такой же результат.

Одним словом, ровной сильной команды в эстафете на сегодняшний день у юношей, к сожалению, как не горько признать, нет. Есть в команде один лидер, которому по силам завоевать медали и в личных гонках. У девушек дела чуть получше. Здесь есть кому по силам бороться на Спартакиаде в эстафете за победу. Более того, девушкам вполне по силам и в личных гонках ставить себе самые высокие задачи. Основными нашими соперниками будут лыжники Хабаровского края и Камчатки.

Возможно ли «подтянуть» спортивные результаты к зимним стартам? Как показывает практика, сделать это очень сложно. На летних сборах лыжники выполняют огромный объем физических упражнений и «наматывают» не одну сотню, а порой и тысячу километров на лыжах-роллерах. Одним словом, физическая и техническая база заложена и улучшить ее за оставшиеся три- четыре месяца просто нереально. Как поправить положение дел? Лично у меня нет ответа на этот вопрос. Да и давать советы тренерам, специалистам в этой области считаю было бы просто неэтично.

Думаю, что нет ответа на этот вопрос и у большинства наставников спортсменов. Как говорят, выше головы не прыгнешь. Юноши и девушки показывают те результаты, которые позволяют им их физические возможности. Все мы можем писать и читать, но вот писать стихи, как это делали Пушкин, Лермонтов, Баратынский или произведения, как это делали Достоевский, Лев Толстой, Тургенев, Чехов нам не под силу. Так и в спорте, у каждого есть свой предел возможностей.

Игорь Карпук.

Фоторепортаж автора.