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Результаты лососевой путины ниже, чем в таком же чётном 2022 году

С моря – прямо на сковороду. Так видит нейросеть рыбную отрасль.

На 15 октября вылов лососёвых предприятиями Сахалина и Курил составил почти 67,6 тыс. тонн. В 2022 году этот показатель составлял на четверть больше – 87,5 тыс. тонн. Но в целом результаты путины 2024 года в региональном министерстве по рыболовству считают удовлетворительными.

Значительное снижение объёмов лова в нынешнюю путину произошло на южных Курилах – более чем в 4 раза – и в Смирныховском районе – более чем в 2 раза, а также в Анивском районе – более чем в 1,5 раз. Судя по статистике, самый большой провал на Итурупе. А вот в Ногликском районе в сети пришло столько красной рыбы, сколько было и в 2022 году – 3,6 тыс. тонн. Одним словом, удивительное рядом.

Такое отставание по сравнению с чётным 2022 годом наука объясняет гидрологической обстановкой. Говоря проще – изменениями температуры морской воды, которая в итоге повлияла на своевременность подхода горбуши к островным берегам. Отчего это произошло – ещё предстоит разобраться.

Кроме того, неблаго­приятная промы­словая обстановка сложилась на севере и юге Курил, на северо-восточном Сахалине. Вкупе это и дало небольшой по итогу улов.

Ещё одна особенность нынешней путины – сдвиг сроков её проведения. Промысел на Сахалине горбуши закрыли 1 сентября, кеты – 1 октября. Поскольку рыбаки ушли, вслед за ними берега покинула и охрана. Освободившуюся нишу заняли браконьеры. На них открыли «охоту» пограничники с рыбоохраной.

Один из показательных примеров – не так давно пограничная охрана задержала в Долинском районе (прилегающая к устью реки Дудинка часть морской акватории) троих граждан, незаконно ловивших кету сетями с использованием лодки. «Улов» инспекторов составил 55 ястыков кетовой икры и 401 хвост этой рыбы. После осмотра 383 экземпляра выпустили в привычную водную среду, поскольку рыба ещё была жизнеспособна. Сумма причинённого ущерба превысила 3,2 млн рублей. Пограничники усмотрели в действиях троицы признаки преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 256 Уголовного кодекса РФ. Окончательные выводы сделают следствие и суд.

Владимир ПАВЛОВ.

 

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