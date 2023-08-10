Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал медийную команду 2Drots на 25 тыс. рублей за брошенный болельщиками в игрока предмет после матча первого раунда «пути регионов» Фонбет — Кубка России против «Сахалина» из Южно-Сахалинска. Об этом журналистам сообщил 9 августа глава комитета Артур Григорьянц.

Матч между 2Drots и «Сахалином» завершился победой медийной команды со счетом 2:0.

«Игроку 2Drots была нанесена травма после броска флакона от вейпа, — сказал Григорьянц. — На заседании была юрист 2Drots, рассмотрели материалы дела, протокол судьи. За бросание предмета и попадание в игрока — оштрафовать 2Drots на 25 тыс. рублей и предупредить, что в случае повторения будут более строгие санкции».

(ТАСС).