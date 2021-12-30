Риск схода снежных лавин прогнозируется в Александровск-Сахалинском районе

31 декабря на территории Александровск-Сахалинского района прогнозируется лавинная опасность, сообщает региональный противолавинный центр Сахалинского УГМС.

Главное управление МЧС России по Сахалинской области напоминает правила безопасности при попадании под снежную лавину:

Главная задача – уберечь дыхательные органы от снежной пыли. Использовать шарф, воротник, капюшон, шапку, рукавицы, или просто ладони, прикрывая нос и рот, тем самым создавая пространство для дыхания.

С помощью рук и ног попытаться вынырнуть на поверхность лавины. В момент торможения стараться приблизиться к поверхности лавины, пока снег не отвердел.

Руки держать у лица. После окончательной остановки лавины всеми способами разрушать ледяную корку, образующуюся на стенках снежной камеры в результате дыхания и тепла тела. Сохранять спокойствие и силы. Не считать свое положение безнадежным и не терять уверенности в своем спасении.