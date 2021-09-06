Рисковые эквилибристы

Несчастные случаи на строящихся объектах, к сожалению, не редкость, иногда со смертельным исходом из-за пресловутого «человеческого фактора» или нарушения техники безопасности. Но у нас почему-то любят наступать на грабли и не хотят извлекать уроки из чужих ошибок.

Я – строитель с большим стажем, так что требования техники безопасности при проведении работ на высоте мне хорошо известны. С тревогой наблюдаю, как в областном центре на ул. Сахалинской, 36а строится 10-этажный жилой дом со встроенными офисными помещениями.

Судя по информации из паспорта объекта, заказчик новостройки – ООО «БИС» (директор Ким Ён Те). Причастна к возведению здания и саморегулируемая организация в области строительства «СпецСтройРеконструкция».

Несмотря на то, что срок окончания строительства запланирован на третий квартал 2021 года, от фундамента поднялись пока шесть этажей дома. И что в этом удивительного?

Представьте себе, возводится высотка без типовых лесов и подмостков, которые обязаны соответствовать требованиям ГОСТа. Балконные выходы сиротливо ограждает лишь полоска красно-белой ленты – и никаких тебе ограждений, обеспечивающих безопасность работ.

Трудятся на объекте северокорейские рабочие, по-русски не говорят, пожаловаться не могут. Между тем далеко ли до беды? Скоро похолодает, проявится гололед, возрастет риск несчастных случаев.

В паспорте объекта указано, что органом надзора является государственная инспекция строительного надзора Сахалинской области. Но, вероятно, сотрудники этой структуры на объекте не были, потому как никаких результатов надзора визуально не видно. Эквилибристика продолжается.

Змачинский, г. Южно-Сахалинск.