Робот с обратной связью. В Охинскую ЦРБ поступило оборудование для реабилитации пациентов

Восстанавливать здоровье пациентов после сосудистых катастроф – инсультов, инфарктов и травм – специалисты Охинской ЦРБ теперь смогут на самой современной аппаратуре. Специализированная техника поступила в медицинское учреждение в рамках программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение».

Восстановление здоровья после инсульта на вторые-третьи сутки – такой стандарт принят в современном здравоохранении. Чтобы помощь была максимально эффективной, специалисты прибегают к специализированному «умному» оборудованию. Такие аппараты с биологической обратной связью поступили в Охинскую ЦРБ.

– Оборудование тонко настраивается под конкретного человека, реагирует на импульсы, которые поступают из головного мозга, от конечностей, и выстраивает определенный алгоритм упражнений. Это позволяет приступить к реабилитации в самые короткие сроки, когда утраченные функции еще поддаются коррекции и восстановлению, – рассказала главный врач Охинской ЦРБ Татьяна Супрунова.

Оборудование, поступившее в Охинскую ЦРБ, включает несколько роботизированных аппаратов для разработки верхних и нижних конечностей, подъемник для больных. До конца года в учреждении ожидается поставка еще одного аппарата – роботизированного велоэргометра.

Всего в рамках программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями нацпроекта «Здравоохранение» в регионе в этом году выделено 133 миллиона рублей, из них 65 миллионов из областного бюджета, сообщили в региональном правительстве.

Виталий ШЕВЧЕНКО.