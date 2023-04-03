Родители заплатят штраф за катание сына на льдине

Такое решение вынесла комиссия по делам несовершеннолетних Александровск-Сахалинского района.

Приглашенную туда маму уведомили: в один из мартовских дней нынешнего года ее сын катался на льдинах по реке в черте города. Согласно выводам комиссии, подобное «стало возможным в связи с ненадлежащим исполнением законным представителем несовершеннолетнего своих обязанностей по его воспитанию». За это надлежит заплатить штраф в размере аж 100 (!) рублей.

Сумму можно назвать символической, но ее неуплата повлечет дополнительные санкции – штраф в двукратном, а то и больше размере, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы до пятидесяти часов.

Владимир Павлов.