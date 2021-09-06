«Рогатый» забор

С трех сторон квадрата – улиц Дзержинского, Хабаровской и Чехова – в областном центре возводится новый забор вокруг территории воинской части. Эта «стройка века» длится уже два года. А вот в Чикаго в прошлом веке за три года сдавали под ключ 110-этажные небоскребы!

Справедливости ради надо отметить, забор получился симпатичным, оригинальным. Казалось бы, он украсит центр города. Но… В минувшие выходные строители стали приваривать к забору рогатины.

– Они для чего? Колючую проволоку натягивать? Здесь будет тюрьма или исправительная колония? – спросил с иронией рабочих.

Те только развели руками.

Конечно, участок воинской части нужно огородить. Но забор бетонный, двухметровый. За ним и так ничего не видно. У ворот караул. А рогатины с проволокой (может, еще ток пустят?) в центре города – это все же перебор. Это будет вызывать недоумение, раздражать глаз и портить вид города.

Николай ПИРОГОВ, г. Южно-Сахалинск.