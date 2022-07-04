Роман в звуке. Шестнадцать часов аудиоформата прольют свет на авантюрную историю сахалинского легионера

Десять лет назад дальневосточное издательство «Рубеж» опубликовало авантюрно-исторический роман «Легионер».

Его автор – Вячеслав Каликинский, долгие годы работавший в «Советском Сахалине» и писавший на криминальные темы. Главным героем повествования стал Карл Ландсберг, совершивший весной 1879 года двойное убийство и отправленный по решению суда на каторжный Сахалин.

В 2012 году «Легионер» Каликинского стал настоящей сенсацией: книгу можно было купить не только на Сахалине, но и в центральных магазинах Москвы и Санкт-Петербурга; критические статьи о романе появились в «Литературной газете», «Комсомольской правде» и «Книжном обозрении».Недавно история Карла Лансберга получила продолжение во второй книге «Легионера» (ее главы сегодня можно найти в интернете).

А в июне этого года у второго издания «Легионера» появилась 16-часовая аудиоверсия в исполнении Максима Суслова и с музыкальным сопровождением Дмитрия Самарина. Просмотры и прослушивания книги еще невелики, но, вероятно, будут только расти. Ведь аудиоформат отвечает веяниям нашего времени.

А тема Сахалина актуальна не только для жителей нашего региона, но и для всех тех, кто открывает через художественную литературу историю нашей страны. Кстати, ранее звуковое оформление получили и другие книги Вячеслава Каликинского, часть событий которых происходит на Дальнем Востоке: «Посол: разорванный остров» и «Агасфер».

Сегодня с романом «Легионер» и другими произведениями Вячеслава Каликинского можно ознакомиться еще и на российском сервисе ЛитРес, где появились восторженные отзывы читателей и рекомендации к прочтению «Легионера». С этого произведения для многих россиян в увлекательной форме начинается открытие Сахалина.

Роман «Легионер» можно слушать, пользуясь этой ссылкой. http://audio.1c.ru/catalog/236/259868.html

Елена Иконникова, профессор СахГУ.