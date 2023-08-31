Романтики с гитарами

Спасибо авторам проекта «Воспетые острова»! Такой пласт культуры подняли и столь разноплановый! От самодеятельного до высокопрофессионального, от рэпа до маршей и гимнов.

Воспевать – значит, петь о том, что любишь. Хорошо, что есть сообщества, где песня – неотъемлемая часть образа жизни. Речь пойдет о возникновении клуба самодеятельной песни на Сахалине и двух авторах, повлиявших на это событие, – об Андрее Харламове и Александре Громове, к сожалению, уже ушедших от нас.

В конце 1970-х в Южно-Сахалинске был замечательный турклуб, где ежегодно организовывались десятки походов, проводились вечера, слёты. А где походы, там и песни. Пели Окуджаву, Визбора, Городницкого и то, что доходило до Сахалина на магнитных плёнках. По радио и телевизору такие песни не звучали.

Интерес к песне был велик. Собирались компаниями, и не только в походах, пели, делились записями, текстами, аккордами. Со временем возникло желание собрать единомышленников, провести свой фестиваль. Стараниями выпускницы Московского инженерно-строительного института Светланы Кара­сёвой это удалось сделать 1 марта 1980 года. Собрались люди со всего Сахалина, были гости из Приморья. Фестиваль не только познакомил любителей авторской песни, но и представил немало новых и ярких исполнителей и авторов. А для многих просто открыл мир авторской песни.

В 1983 году по приглашению клуба самодеятельной песни в Южно-Сахалинск приехал известный бард Владимир Ланцберг. Подвижник авторской песни, он сразу отметил высокий уровень местных авторов. Более того, несколько песен Александра Громова и Андрея Харламова включил в программу «Своими словами», в которой популяризировал наиболее интересных самодеятельных авторов со всего СССР.

Андрей Харламов распределился на Сахалин в 1974-м после окончания физфака МГУ, бывшего в те времена одним из центров авторской песни.

Физфаковцы Сергей Никитин, Геннадий Иванов, Валерий Миляев уже вовсю творили и были известны в Москве. Надо ли говорить, что Андрей, прошедший такую школу, оказался просто кладезем новых песен и стихов. И пел он замечательно, душевно, и писал хорошие стихи с метким словом и тонким юмором. Многие из них сразу же становились песнями.

Стихи в основном посвящались друзьям и не предназначались для публикации. Но в 2002 году, без ведома автора, стараниями ценителей творчества Андрея в Сахалинском книжном издательстве вышла книга «Мои стихи». В неё вошло почти всё им написанное.

Работая в лаборатории цунами СахКНИИ, Харламов побывал почти на всех Курильских островах. Песню «Искал я и нашёл…» (сегодня она в нашем проекте) он написал в одной из таких экспедиций. Это ироничное послание в Москву о его первых курильских впечатлениях.

Посвятив 21 год Сахалину, Андрей вернулся в Москву, в Институт океанологии имени Ширшова. И ещё много раз, используя любую возможность, приезжал на острова в экспедиции. Харламов скончался в Москве 8 декабря 2022 года.

Александр Громов приехал на Сахалин в 1976-м после окончания Московского геологоразведочного института. Работал геофизиком в Тихоокеанской экспедиции Южморгео.

К авторской песне Александр приобщился ещё в Москве. В отличие от многих он имел музыкальное образование по классу гитары и мог исполнять классические произведения. Любил поэзию, классическую музыку, ходил в походы.

Песни стал писать на Сахалине. Сначала на стихи Марины Цветаевой, Бориса Пастернака, позже на свои. Конечно же, про Сахалин, его природу, духовную атмосферу. Песня «Мой друг вернулся с океана» (её сегодня услышат читатели газеты) появилась у Громова в 2001 году, когда Андрей Харламов вернулся из экспедиции на Кунашир.

В 1984-м Александр Громов уехал в Москву. Работал научным сотрудником в геологическом НИИ, представлял в столице Сахалинское книжное издательство. Связь с Сахалином не прерывалась. С женой Ириной он не раз приезжал сюда. А в их московской квартире образовалось маленькое землячество, где всегда гостевал кто-нибудь из островитян.

Александр погиб 4 января 2009 года в лыжном походе, спасая провалившихся в полынью товарищей.

Григорий Богданов.

Мы продолжаем проект «Воспетые острова» об истории создания песен о Сахалине и Курилах, об их авторах – профессиональных и самодеятельных, а также об исполнителях.

Прослушать песни можно на интернет-площадках газеты «Советский Сахалин» – на сайте, ВКонтакте, Телеграм и Одноклассниках.

Приглашаем принять участие в проекте. Присылайте песни. Будем их слушать и оценивать вместе.

Сегодня публикуем сотый материал нашего проекта, который редакция еженедельно ведет с июля 2021 года.

Изначально мы посвятили его 75-летию региона в его нынешних границах. Но тот интерес, который проявили к проекту профессиональные и самодеятельные авторы, существенно расширил его и временные, и географические рамки. Причем не только до всероссийских масштабов. Несколько участников представляли свои работы из ближнего и дальнего зарубежья. Так сообща собрали и продолжаем собирать коллекцию песен о любимых островах. И счет в ней пошел на вторую сотню.

Порой нам приходится вести поисковую работу, устанавливать авторство (иногда оно приписывается совсем другим людям). А еще – делать к аудиозаписям видеосопровождение для того, чтобы песни обрели большую эмоциональность и выразительность. Так что проект продолжает жить и работать на огромную аудиторию, поскольку транслируется в социальных сетях. В сотом материале мы расскажем об авторской песне с не оригинальным, но таким родным названием – «Сахалин».

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