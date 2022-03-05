РОО «Сахалинские корейцы» оказала гуманитарную помощь пострадавшим жителям Луганской и Донецкой республикам.

Как заявила президент РООСК Пак Сун Ок: «не смотря на то, что мы по национальности являемся корейцами, в первую очередь мы граждане Российской Федерации. И это наш долг помогать нашим братьям и сестрам, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Надеемся на скорейшее разрешение ситуации на Украине мирным путём и всячески поддерживаем Правительство Российской Федерации.»