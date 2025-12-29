Росгеология завершила морские геолого-геофизические работы на шельфе Сахалина

Суда научно-исследовательского флота АО «Росгео» – НИС «Академик Лазарев» и НИС «Академик Немчинов» дочернего предприятия АО «Севморнефтегеофизика» успешно выполнили комплексные полевые геолого-геофизические работы на шельфе Сахалина, запланированные по государственному контракту с ФГБУ «ВНИГНИ» («Всероссийский научно-исследовательский нефтяной институт»).

Цель проекта – создание каркасной сети профилей для уточнения геологического строения осадочных бассейнов в заливах Анива и Терпения Охотского моря на основе новых комплексных геолого-геофизических работ.

Комплекс исследований включал морскую сейсморазведку МОВ ОГТ 2D (метод отраженных волн общей глубинной точки), надводную гравиметрию, дифференциальную гидромагнитометрию и экспресс-обработку сейсмических данных.

Исследуемая площадь составила более 63 000 кв.м, в контуре которой были отработаны проектные профили общей протяженностью 4 400 погонных км, включая 379 пог. км – в заливе Анива, и 4021 пог. км – в заливе Терпения.

Шельф Сахалина изучался сейсморазведкой ещё с 70-х годов XX века, но в последние десятилетия основное внимание уделяли его северо-восточной части, где ведётся масштабная добыча нефти и газа, и открыты новые месторождения. Комплексное изучение на современном уровне науки и технологий южной части шельфа, включая заливы Анива и Терпения, позволит по-новому взглянуть на углеводородный потенциал района, который ранее называли проектом «Сахалин-7».

По результатам комплексных геолого-геофизических исследований будет получена принципиально новая информация о геологическом строении осадочных бассейнов, сообщается на сайте ведомства.