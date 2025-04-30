Роскошный морской круиз стартует в следующем году? Планируем отпуска

Маршрут предполагается действительно потрясающий: с посещением острова-рыбы Сахалин, жемчужин ожерелья Курильских островов и загадочной огнедышащей Камчатки…

Еще в 2019 году на полях Восточного экономического форума активно обсуждалось создание чего-то в этом роде. И не просто обсуждалось, а было подписано соглашение о всестороннем и эффективном сотрудничестве в сфере круизного туризма с участием Приморья, Камчатки, Сахалинской области и Чукотки. Причем изначально предполагалось, что отправной точкой круиза может быть Приморье, и что масштабный межрегиональный проект вполне может стать альтернативой зарубежным круизам.

И вот, спустя годы, появилась новость на эту тему. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко, в прошлом глава островного региона, на днях выступил на Тихоокеанском туристском форуме во Владивостоке и сообщил о запуске такого круиза в 2026 году. По словам спикера, прошли встречи с потенциальными партнерами, обсуждаются логистика и развитие инфраструктуры.

– Эта линия даст возможность туристам из России и из-за рубежа увидеть природную красоту наших территорий, познакомиться с уникальными ландшафтами Сахалина, Курил и Камчатки, — отметил Олег Кожемяко.

Владимир СЛАВИН.