Росмолодежь запустила проект, посвященый 80-й годовщине Победы над Японией

Программа Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) “Больше, чем путешествие” совместно с Роспатриотцентром и минтуризма Сахалинской области дала старт спецпроекту, посвященному 80-й годовщине Победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны, в рамках проекта в июле – августе состоится экспедиция на остров Шумшу. Об этом сообщили в пресс-службе программы агентства.

Старт проекту был дан на полях V Международного туристического форума “Путешествуй!”. В экспедиции на Шумшу поучаствуют 65 человек, которые до этого прошли отбор Роспатриотцентра путем написания эссе на тему “Победа на дальневосточных рубежах России”.

“Этим летом участники, прошедшие конкурсный отбор от Роспатриотцентра, отправятся в Сахалинскую область, чтобы познакомиться с уникальной историей Шумшу и ролью, которую он сыграл в окончании Второй мировой войны”, – рассказали в пресс-службе программы Росмолодежи “Больше, чем путешествие”, уточнив, что экспедиция пройдет в июле – августе.

Участники экспедиции заселятся в поисковый лагерь, где в командах будут проходить пять треков: “Узнавай”, “Создавай”, “Делись”, “Вдохновляй”, “Запомни”. “Путешественники узнают историю острова со времен освоения Сахалина и Курил мореплавателями до Второй мировой, а также о вкладе современных поисковых движений России в сохранение памяти о боевых местах славы”, – рассказали там.

Тажке молодые люди смогут помочь в благоустройстве кольцевого патриотического маршрута “Дорогами острова Шумшу” – установят навигацию и информационные стелы, увековечив тем самым подвиги советских солдат.

О форуме

Пятый международный туристический форум “Путешествуй!” проходит в Москве на ВДНХ с 10 по 15 июня. Организатором является Фонд Росконгресс при поддержке правительства РФ и Минэкономразвития. Организатор мероприятия – Фонд Росконгресс совместно с Минэкономразвития РФ при поддержке правительства России.

ТАСС – стратегический медиапартнер.