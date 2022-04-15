Роспотребнадзор озвучил точную формулу успеха в борьбе с кишечными инфекциями в период весеннего паводка

Весенние паводковые воды, помимо прочих бед, несут с собой риски попадания различных инфекций в водопроводные сети. Учитывая это обстоятельство, специалисты регионального управления Роспотребнадзора несут службу в усиленном режиме. Подробности «Советскому Сахалину» сообщила начальник отдела санитарно-эпидемиологического надзора Наталья Карташова:

— Еще в марте областные и муниципальные власти озаботились подготовкой к паводковому периоду. В этой работе задействованы разные ведомства, в том числе и органы санэпиднадзора. Сейчас мы проводим постоянный мониторинг качества питьевой воды. Причем не только в водопроводных сетях, но и в родниках, где многие люди набирают воду для домашних нужд. По последним данным, показатели качества опасений не вызывают, но это не повод для самоуспокоения. В случае выявления тревожных признаков ресурсоснабжающая организация получит предписание и будет обязано оперативно принять меры, прочистить и провести обработку своих систем.

По словам Натальи Карташовой, в Южно-Сахалинске претензий по воде не возникает, но на карте области остаются проблемные места. В сентябре прошлого года «Советский Сахалин» рассказал о бедах, которые натворил мощный циклон в Макарове. Стихия вызвала сход селевых потоков, пострадало водохранилище…

В Александровске-Сахалинском проблема с качеством воды до сих пор была хронической. Сейчас построена водозаборная скважина, но этот стратегически важный объект должен пройти все этапы проверки с исследованиями качества воды перед полноценным запуском в эксплуатацию.

Южно-Сахалинск не относится к числу проблемных городов. В марте была создана рабочая группа из представителей разных ведомств на период паводка, определены участки, составлен график мероприятий.

Помимо государственного контроля, за качеством воды должны следить и субъекты хозяйственной деятельности, это называется производственный контроль.

Многое зависит и от самого человека. Казалось бы, нет ничего сложного в том, чтобы отказаться от питья некипяченой воды, мыть руки и покупные зелень, овощи, фрукты, проводить влажную уборку в жилище, уделять внимание своему здоровью, использовать в пищу продукты с не истекшим сроком годности… Увы, не все соблюдают эти золотые правила, итоги могут быть плачевными.

В истории области бывало всякое. Старожилы помнят эпидемию гепатита в Поронайске в конце и вспышку холеры в Хомутово в начале 1990-х. Ротавирус, норовирус, целый букет болезнетворных бактерий, в том числе кишечная палочка… Вся эта «гвардия» готова атаковать человеческий организм при удобном случае. Надежный барьер на ее пути – профилактика.

Владимир СЛАВИН.